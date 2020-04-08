Мужчина находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии в реанимации.

— Он имеет отношение к здравоохранению. Это наше структурное подразделение Министерства здравоохранения, но непосредственно к медицине никакого отношения не имеет. И Минздрав, и Роспотребнадзор активно работают, чтобы выявить всех, с кем он контактировал, чтобы найти тот источник, который привёл к тому, что он сейчас болеет, — добавил Хальзов.

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В эту среду, 8 апреля, полицейские будут проверять, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Какие штрафы сейчас действуют, читайте тут.

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