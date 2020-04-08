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Тема дня 13-й зараженный COVID-19 работал в здравоохранении
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Сейчас специалисты выясняют, с кем мог контактировать заболевший

Сейчас специалисты выясняют, с кем мог контактировать заболевший

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о новосибирце, который не покидал пределов региона, но заразился коронавирусом.

— Пациент здесь находился, жил, работал. У него появились признаки ОРВИ. Он находился дома, лечился самостоятельно, потом обратился в инфекционную больницу. Учитывая, что мы сейчас все настороженно относимся к данной категории пациентов, его госпитализировали. Состояние было средней степени тяжести. У него были признаки пневмонии, поэтому поместили сразу в отделение. Внутреннее чутье какое-то заставило врача инфекционной больницы его госпитализировать. Взяли анализы, и результат подтвердился. Как раз это говорит о профессионализме тех людей, которые сегодня работают в инфекционной больнице, — рассказал Константин Хальзов.

Мужчина находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии в реанимации.

— Он имеет отношение к здравоохранению. Это наше структурное подразделение Министерства здравоохранения, но непосредственно к медицине никакого отношения не имеет. И Минздрав, и Роспотребнадзор активно работают, чтобы выявить всех, с кем он контактировал, чтобы найти тот источник, который привёл к тому, что он сейчас болеет, — добавил Хальзов.

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции.

В эту среду, 8 апреля, полицейские будут проверять, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Какие штрафы сейчас действуют, читайте тут.

Вы — родственник или близкий знакомый 13-го заболевшего коронавирусом? У вас есть важная информация, которая может пролить свет на обстоятельства заражения? Или вы знаете что-то дополнительно о тех симптомах, которые были у мужчины? Свяжитесь с журналистом НГС по WhatsApp или Telegram на номер 8–982–781–74–07 (можно анонимно, личные данные мы никому не раскроем).

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