В Новосибирске таксисты пытаются добиться от агрегаторов изменения условий работы, объясняя это тем, что их заработки упали почти до нуля. Накануне они даже устроили забастовку — около
Я, как и многие водители такси, фактически остался без средств к существованию. Когда люди перестали ездить на работу, то количество заказов сразу упало. Но совсем тяжело стало, когда закрылись кафе, рестораны, ночные клубы. И если раньше я стоял максимум
Мы все прекрасно понимаем, из-за чего люди пока не ездят на такси. Но мы надеялись, что агрегаторы оставят гарантии по выплатам. Раньше, если ты делал примерно
Можно посчитать на конкретном примере, сколько сейчас заработает таксист за смену в
Я хочу зарабатывать деньги, а не просто возить людей. И каждый раз, когда в кармане теперь остаются эти
Некоторые думают, что нужно просто потерпеть, а потом всё наладится. Но ладно бы агрегатор снизил гарантии, так почему-то свой процент он снижать при этом не стал, прекрасно зная ситуацию... Хоть бы как-то пошли на уступки водителям, чтобы не
Есть, конечно, другие операторы, и пока у нас действительно ещё есть выбор, как и где работать, что будет завтра — непонятно. Люди уже возвращают машины в автопарки. Сервис просто повесил на нас хомут и пашет. Свой процент он получит в любом случае, а за счёт кого и как — ему всё равно. Если ситуация с карантином продлится, а агрегаторы не пойдут на уступки, то у нас совсем не останется никаких денег и в городе прибавятся тысячи безработных...
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До этого мы публиковали колонку хозяина таксопарка, который рассказал, как его таксисты работают за еду.
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