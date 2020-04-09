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Павел Веснин

Профессиональный водитель такси
Фото пользователя

Павел Веснин

Профессиональный водитель такси

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На этой неделе таксисты устроили забастовку — около 50 человек не вышли на линию. Среди них был и Павел Веснин

На этой неделе таксисты устроили забастовку — около 50 человек не вышли на линию. Среди них был и Павел Веснин

В Новосибирске таксисты пытаются добиться от агрегаторов изменения условий работы, объясняя это тем, что их заработки упали почти до нуля. Накануне они даже устроили забастовку — около 50 человек не вышли на линию, а колонна машин проехала по городу с включенными аварийками и периодически сигналя. Таксист Павел Веснин в своей колонке рассказывает, почему он и его коллеги решились на такие меры и сколько сейчас можно зарабатывать в такси.

Я, как и многие водители такси, фактически остался без средств к существованию. Когда люди перестали ездить на работу, то количество заказов сразу упало. Но совсем тяжело стало, когда закрылись кафе, рестораны, ночные клубы. И если раньше я стоял максимум 5–10 минут, то теперь заказ можно ждать полчаса, час и даже полтора.

Мы все прекрасно понимаем, из-за чего люди пока не ездят на такси. Но мы надеялись, что агрегаторы оставят гарантии по выплатам. Раньше, если ты делал примерно 23 заказа и получал 5 тысяч, минус аренда, расходы на бензин — на руках оставались чистыми 1500 рублей, то сейчас реально зарабатываешь по 300–500 рублей в день. Где-то чай остановился попить — это минус 20 рублей, беляш съел — ещё минус 50 рублей. До этого кризиса за 35 сделанных поездок агрегатор такси выплачивал 7270 рублей, а теперь снизил эту цифру до 4900 рублей.

Можно посчитать на конкретном примере, сколько сейчас заработает таксист за смену в 12 часов. В один из дней я сделал 23 поездки — проехал 300 километров. «Яндекс» заплатил 3220 рублей. С них сервису и таксопарку нужно заплатить 22%. Остаётся 2576 рублей. Примерно 1200 рублей было потрачено только на бензин. Остаётся 1376 рублей. Из них нужно заплатить за аренду автомобиля — самое дешёвое 1000 рублей. В итоге у водителя остаётся 376 рублей в лучшем случае — это его заработок. А нужно ещё что-то поесть, попить на смене. А раньше за 23 поездки сервис платил почти 4900 рублей, в кармане оставалось примерно 1500 рублей.

Я хочу зарабатывать деньги, а не просто возить людей. И каждый раз, когда в кармане теперь остаются эти 300 рублей, то думаешь — сможешь ли ты что-то заработать завтра? И за два дня у тебя выходит доход в 600 рублей. Как на это жить? Как платить за ипотеку, кредиты, кормить семью?

Некоторые думают, что нужно просто потерпеть, а потом всё наладится. Но ладно бы агрегатор снизил гарантии, так почему-то свой процент он снижать при этом не стал, прекрасно зная ситуацию... Хоть бы как-то пошли на уступки водителям, чтобы не 300 рублей оставалось, а хотя бы 800.

Есть, конечно, другие операторы, и пока у нас действительно ещё есть выбор, как и где работать, что будет завтра — непонятно. Люди уже возвращают машины в автопарки. Сервис просто повесил на нас хомут и пашет. Свой процент он получит в любом случае, а за счёт кого и как — ему всё равно. Если ситуация с карантином продлится, а агрегаторы не пойдут на уступки, то у нас совсем не останется никаких денег и в городе прибавятся тысячи безработных...

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    До этого мы публиковали колонку хозяина таксопарка, который рассказал, как его таксисты работают за еду.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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