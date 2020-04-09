Я хочу зарабатывать деньги, а не просто возить людей. И каждый раз, когда в кармане теперь остаются эти 300 рублей , то думаешь — сможешь ли ты что-то заработать завтра? И за два дня у тебя выходит доход в 600 рублей . Как на это жить? Как платить за ипотеку, кредиты, кормить семью?

Некоторые думают, что нужно просто потерпеть, а потом всё наладится. Но ладно бы агрегатор снизил гарантии, так почему-то свой процент он снижать при этом не стал, прекрасно зная ситуацию... Хоть бы как-то пошли на уступки водителям, чтобы не 300 рублей оставалось, а хотя бы 800.

Есть, конечно, другие операторы, и пока у нас действительно ещё есть выбор, как и где работать, что будет завтра — непонятно. Люди уже возвращают машины в автопарки. Сервис просто повесил на нас хомут и пашет. Свой процент он получит в любом случае, а за счёт кого и как — ему всё равно. Если ситуация с карантином продлится, а агрегаторы не пойдут на уступки, то у нас совсем не останется никаких денег и в городе прибавятся тысячи безработных...