Сегодня 8 апреля в 12:45 в посёлке 8 Марта под Новосибирском загорелся частный дом — во время пожара в нём взорвалось два баллона с газом.



— В течении четырёх минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в тот момент одноэтажный дом был полностью в огне, при сильном ветре огонь перекинулся на второй двухэтажный дом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки. Пострадал житель одного из домов — по предварительной информации, он получил ожоги. Сейчас он госпитализирован в больницу.