Сегодня 8 апреля в 12:45 в посёлке 8 Марта под Новосибирском загорелся частный дом — во время пожара в нём взорвалось два баллона с газом.
— В течении четырёх минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в тот момент одноэтажный дом был полностью в огне, при сильном ветре огонь перекинулся на второй двухэтажный дом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки. Пострадал житель одного из домов — по предварительной информации, он получил ожоги. Сейчас он госпитализирован в больницу.
— Также во время ликвидации пожара в доме взорвалось два газовых баллона, — уточнили в ведомстве. — Взрывы двух оставшихся газовых баллона не были допущены.
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В ноябре прошлого года четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом во время пожара в доме на улице Студенческой в Заельцовском районе Новосибирска.