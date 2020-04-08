С понедельника вся страна школьного возраста решительно перешла на дистанционное обучение — и сразу стало ясно, что-то пошло не так. Точнее, почти всё: сервисы для удалённого обучения рухнули, дети под ворохом заданий тоже рухнули, родители погрязли в спорах в родительских чатах. Оказывается, у учителей переход на дистанционку тоже не прошел гладко. Учительница средней школы поделилась с нами своим мнением — на условиях анонимности, проблем с руководством никому не хочется.
Начнем с того, как это всё организовано. Уроки по полчаса, мы должны своевременно выкладывать задание. Начинается урок — мы выкладываем. Тут же дублируем его администрации школы, она это всё отслеживает. Через полчаса мы должны отчитаться: сколько учеников у нас присутствовало на уроке. Мало того, мы должны это сделать определенным образом, который до сих пор никто не понимает. А как нам посчитать тех, кто на уроке был? Сначала говорили, что считаем тех, кто прислал готовую работу в течение получаса. Потом оказалось, достаточно того, чтобы пришло уведомление о прочтении сообщения в программе. Естественно, запрос на уведомление нужно отправлять до того, как отправишь сообщение. Ладно, с этим всем разобрались в первый день.
А дальше у нас лагают все платформы, на которые решили опираться. Не буду перечислять, лагают все. И у нас, и у учеников. При этом я понимаю, что не могу занижать оценку из-за того, что у кого-то сломался интернет — просто по-человечески. Но я же и проверить не могу: интернет у него сломался, сайт наш завис или он просто решил с друзьями в игрушку зарубиться. До сих пор у меня со вчерашнего урока нет отметок у половины класса: кто-то даже не прочитал сообщение, кто-то проигнорировал. Я уже рисую двойки — а что мне делать? От меня тоже требуют отчет.
Когда сдавать задание — тоже вопрос. Некоторые учителя говорят: не будет готово к такому-то времени — ставлю всем два без возможности исправить. А в нашей школе педагогам запрещают ставить ограничения по времени. Раньше нам говорили, что за полчаса ребенок должен изучить выданный материал — видео или презентацию, дать обратную связь, после этого можно дать ему индивидуальные объяснения и задания, через полчаса должна стоять отметка. Говорят сначала одно, потом другое, потом третье. Кто прав, чему верить? Ничего не понятно.
Я веду уроки, параллельно у меня разрывается рабочий чат, параллельно в другом чате нас всех кроют матом родители, потому что мы плохие и много задаем. Некоторые мои коллеги решили, что они еще в воскресенье могут отправить детям задание на всю неделю — они же подготовили задания, зачем публиковать постепенно? Дети сидят, эти задания делают. Естественно, никто даже не читал, что это на неделю и разбито по урокам. Там есть не пройденный еще материал — они не понимают ничего.
Мне мои ребята пишут, жалуются: «Можно я хотя бы по вашему предмету ничего не буду делать?» А мне тоже отчитываться. Конечно, нельзя! Ладно дети — родители: «Мы с сыном, пока ваши задания решали, поругались, поэтому мы ничего не будем делать. Он сказал, что ничего не будет делать, пока с дистанта не выйдет, забирайте его в школу». Куда я его заберу?
Дети дома сидят, у них нет ощущения урока, они не могут сосредоточиться. Они задания читают черт знает как. Каждого приходится с выполненным разворачивать и сто раз объяснять. Задают глупейшие вопросы, мне иногда кажется — просто издеваются. Присылает — всё неправильно. Переделывай, говорю, пока возможность есть, не зачту пока. А что неправильно? А почему неправильно? Господи, да перечитай ты задание, там всё написано! Я сижу заполняю сетевой журнал, мне сразу же пишет девочка: «А почему мне поставили три, а давайте я сразу что-нибудь сделаю!» А ты сразу не могла сделать так, как тебе написали?
У нас вообще очень много родителей, которые считают, что мы ничего не делаем, устроились хорошо: дали задание и только отметки выставляй. А они, бедные, должны всё сами изучить, что мы задали, а потом еще детям своим в голову это вложить с руганью, сделать и скинуть фото или документы. И всё это успеть надо, бедненькие. Вам там дома заняться нечем? Я скидываю детям задания, видео, презентации. Родители считают, что всё, что я отправила, — ерунда какая-то, сейчас они погуглят и сами разберутся. И вот они три часа разбираются, а потом приходят истерить, что это слишком сложно. Это для вас сложно, оставьте ребенка в покое — это его задания, как-то мы на уроках справляемся без вас.
Времени — восемь часов вечера, мне пишет мальчик: «Марьиванна, а вы проверили мою работу?» Он мне ее пять минут назад отправил. Я говорю: «Восемь вечера, дай я хоть поесть приготовлю, с самого утра с вами сижу». «Хорошо, только потом сразу напишите, какая оценка, а то я в почту не могу зайти». Через
Они не понимают задания на сайте — пишут в соцсети. В десятом часу уточнить задание. В одиннадцатом — спросить оценку. Если не отвечаешь — родители начинают писать и звонить. Не тебе — так классной, классная пишет в рабочий чат — ее тоже достали. И так целый день, с самого утра до позднего вечера.
И все они забывают, что у нас тоже есть свои дети, свои семьи и свои домашние дела. А мы сидим и круглые сутки это всё проверяем, пишем отчеты и заполняем всякие таблицы и журналы. Я одной рукой ребенка спать укладываю — другой им сообщения пишу. Пока они проклинают учителей — я проклинаю карантин, коронавирус и всех их заодно, прости меня, Господи. Еще месяц такой работы, и от меня уйдут муж, дети и кошка. А я не замечу, потому что буду писать очередной отчет.
А как прошел ваш переход на удалённое обучение?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции