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Как выглядит зоопарк без людей: волки воют без посетителей, а тигры спят

Корреспонденты НГС прогулялись по тихому и закрытому от посетителей Новосибирскому зоопарку

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Некоторые животные успешно самоизолировались и пока отдыхают от непрекращающихся вспышек фотокамер

Некоторые животные успешно самоизолировались и пока отдыхают от непрекращающихся вспышек фотокамер

С 28 марта Новосибирский зоопарк закрылся для посещений из-за угрозы распространения коронавируса — с этого момента прошло уже две недели. Животных никто не отвлекает от спокойной жизни в вольерах, аллеи сейчас подозрительно пусты, а главная площадь выглядит тоскливо.

Журналист НГС Алина Каур и фотокорреспондент Густаво Зырянов навестили животных в зоопарке — в целом им неплохо.

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Посетители прозвали этого страуса любопытным. В этот раз, увидев корреспондентов НГС, он подбежал и начал нас рассматривать

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Интересно, над чем он так задумался?

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Смотрители рассказывают, что без посетителей волки взвыли&nbsp;

Смотрители рассказывают, что без посетителей волки взвыли 

Сейчас в безлюдном зоопарке многие животные просто спят

Сейчас в безлюдном зоопарке многие животные просто спят

Зоопарк впервые за всю свою историю закрыл двери для посетителей

Зоопарк впервые за всю свою историю закрыл двери для посетителей

Рано или поздно гости в зоопарк вернутся, а пока там спокойствие и тишина&nbsp;

Рано или поздно гости в зоопарк вернутся, а пока там спокойствие и тишина 

Аллеи зоопарка непривычно пусты

Аллеи зоопарка непривычно пусты

Из-за того что зоопарк остался без посетителей, у учреждения появились проблемы с деньгами на еду для животных. Накануне в зоопарк также приезжал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он рассказал, что из регионального бюджета решили выдели 27,5 миллиона, которые должны покрыть расходы на содержание животных. Ежедневные расходы зоопарка составляют 700–750 тысяч рублей. Если бы зоопарк продолжал работу, то они бы окупались.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

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Новосибирский зоопарккоронавирус в Новосибирске
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