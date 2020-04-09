Как выглядит зоопарк без людей: волки воют без посетителей, а тигры спят

С 28 марта Новосибирский зоопарк закрылся для посещений из-за угрозы распространения коронавируса — с этого момента прошло уже две недели. Животных никто не отвлекает от спокойной жизни в вольерах, аллеи сейчас подозрительно пусты, а главная площадь выглядит тоскливо.



Журналист НГС Алина Каур и фотокорреспондент Густаво Зырянов навестили животных в зоопарке — в целом им неплохо.

