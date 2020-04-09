Как выглядит зоопарк без людей: волки воют без посетителей, а тигры спят

С 28 марта Новосибирский зоопарк закрылся для посещений из-за угрозы распространения коронавируса — с этого момента прошло уже две недели. Животных никто не отвлекает от спокойной жизни в вольерах, аллеи сейчас подозрительно пусты, а главная площадь выглядит тоскливо.
Журналист НГС Алина Каур и фотокорреспондент Густаво Зырянов навестили животных в зоопарке — в целом им неплохо.
Из-за того что зоопарк остался без посетителей, у учреждения появились проблемы с деньгами на еду для животных. Накануне в зоопарк также приезжал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он рассказал, что из регионального бюджета решили выдели 27,5 миллиона, которые должны покрыть расходы на содержание животных. Ежедневные расходы зоопарка составляют 700–750 тысяч рублей. Если бы зоопарк продолжал работу, то они бы окупались.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.