В России выявили еще 1175 больных коронавирусом

За последние сутки в стране выявили еще 1175 больных коронавирусом, такие данные сообщает федеральный оперативный штаб. 86 человек выздоровели (общее число — 580), 5 скончались (всего — 63 человек). С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 8672 россиян. Под наблюдением медиков остаются 180 315 человек, сделано 910 тысяч тестов.
Накануне Владимир Путин провел дистанционное совещание со штабом по борьбе с коронавирусом, во время которого отметил, что пик заболевания в России еще не пройден, и необходимо учиться на чужих ошибках. Параллельно Федеральное медико-биологическое агентство объявило об испытании трех препаратов — «Мефлохина», «Гидроксихлорохина» и «Калидавира».
Число зараженных коронавирусом в мире, по данным Университета Хопкинса, превысило отметку в 1,4 млн человек. 301 тысяча человек излечились, более 82 тысяч человек спасти не удалось. Почти 400 тысяч зараженных — в США, на втором месте Испания, где почти 142 тысячи человек с COVID-19. В Италии заразились 135,5 тысячи человек.