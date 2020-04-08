В России выявили еще 1175 больных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в мире, по данным Университета Хопкинса, превысило отметку в 1,4 млн человек. 301 тысяча человек излечились, более 82 тысяч человек спасти не удалось. Почти 400 тысяч зараженных — в США, на втором месте Испания, где почти 142 тысячи человек с COVID-19. В Италии заразились 135,5 тысячи человек.

