На помощь Новосибирскому зоопарку, который на данный момент не принимает посетителей, выделят 27,5 миллиона из регионального бюджета. Эти средства необходимы, чтобы покрыть расходы на содержание животных.
Сегодня зоопарк посетил мэр города Анатолий Локоть.
— Мы сейчас прошлись на территории, ознакомились с ситуацией. В европейских странах руководство ряда зоопарков сейчас на грани принятия решения эвтаназии животных. Просто нечем кормить, потому что посещаемости нет. У нас не только в стране, но и в Новосибирске частные маленькие зоопарки не просто распродают животных, они пытаются их куда-то устроить. Идти по этой дороге мы не можем. Мы ставим задачу сохранения каждого животного. Их надо кормить, их надо обслуживать, их надо согревать, потому что обращаться к их разуму невозможно, — заявил глава города.
Ежедневные расходы зоопарка составляют 700–750 тысяч рублей. Если бы зоопарк продолжал работу, то они бы окупались. Поэтому мэр обратился к губернатору с просьбой выделить средства на помощь зоопарку.
— Наша позиция была услышана, была рассмотрена. И губернатор, и Правительство Новосибирской области поддержали нашу просьбу. Сегодня решение практически состоялось о выделение 27,5 миллиона рублей на содержание зоопарка, — сообщил мэр.
Сейчас в зоопарке ежедневно работает от 75 до 95 сотрудников, в штатном режиме их было около 125.
Недавно в Новосибирском зоопарке появились бизоны — их доставили из Якутии. Животных заселили в вольер рядом с пони.
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