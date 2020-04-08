Ежедневные расходы зоопарка составляют 700–750 тысяч рублей. Если бы зоопарк продолжал работу, то они бы окупались. Поэтому мэр обратился к губернатору с просьбой выделить средства на помощь зоопарку.



— Наша позиция была услышана, была рассмотрена. И губернатор, и Правительство Новосибирской области поддержали нашу просьбу. Сегодня решение практически состоялось о выделение 27,5 миллиона рублей на содержание зоопарка, — сообщил мэр.



Сейчас в зоопарке ежедневно работает от 75 до 95 сотрудников, в штатном режиме их было около 125.



Недавно в Новосибирском зоопарке появились бизоны — их доставили из Якутии. Животных заселили в вольер рядом с пони.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.