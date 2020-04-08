Сегодня, 8 апреля, одна из лабораторий в Новосибирске показала, в каких условиях её сотрудники делают анализы на коронавирус.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал в лаборатории на базе Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН (ФИЦ ФТМ СО РАН).

Показываем, что там внутри.