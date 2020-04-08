Сегодня, 8 апреля, одна из лабораторий в Новосибирске показала, в каких условиях её сотрудники делают анализы на коронавирус.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал в лаборатории на базе Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины
Показываем, что там внутри.
— Это одна из первых лабораторий, которая получила аккредитацию Роспотребнадзора на прошлой неделе и уже приступила к выполнению анализов тех тестов, тех образцов, которые направляет сюда региональный Минздрав, — рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова пояснила, что с прошлой недели к этой работе подключились и федеральные учреждения.
— Конкретно с этим учреждением [ФИЦ ФТМ СО РАН] мы с субботы активно работаем — отработана логистика доставки материалов с наших подведомственных медицинских организаций, — добавила она.
Аксёнова также отметила, что к этой работе подключены и другие лаборатории: лаборатория «Инвитро», лаборатория областной клинической больницы, инфекционной клинической больницы № 1 и ещё добавляется дорожная клиническая больница и Центр новых медицинских технологий в ближайшее время.
— Хочу отметить, что в настоящий момент общая мощность всех лабораторий вместе с лабораторией Роспотребнадзора составляет более 1300 в сутки, что покрывает необходимую потребность по показаниям согласно постановлениям главного санитарного врача РФ, — заявила Елена Аксёнова.
К работе, которая так или иначе связана с коронавирусной инфекцией, сейчас подключены и другие организации СО РАН, например, Институт ядерной физики (ИЯФ СО РАН). Там решаются прикладные задачи по стерилизации медицинских изделий — халатов, бахил, шприцов, одноразовых клеёнок, перчаток и так далее.
НГС по-прежнему ведёт хронику коронавируса за день в режиме онлайн. Ранее мы показывали, как выглядят тест-системы, разработанные новосибирским «Вектором».