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Сейчас в регионе анализы делают около пяти лабораторий, но скоро их количество увеличится

Сейчас в регионе анализы делают около пяти лабораторий, но скоро их количество увеличится

Сегодня, 8 апреля, одна из лабораторий в Новосибирске показала, в каких условиях её сотрудники делают анализы на коронавирус.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал в лаборатории на базе Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН (ФИЦ ФТМ СО РАН).

Показываем, что там внутри.

Возможности этого института позволяют проводить тестирование поступающих проб для разных медицинских организаций региона

Возможности этого института позволяют проводить тестирование поступающих проб для разных медицинских организаций региона

— Это одна из первых лабораторий, которая получила аккредитацию Роспотребнадзора на прошлой неделе и уже приступила к выполнению анализов тех тестов, тех образцов, которые направляет сюда региональный Минздрав, — рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Это одна из первых лабораторий, которая получила аккредитацию Роспотребнадзора

Это одна из первых лабораторий, которая получила аккредитацию Роспотребнадзора

Эта лаборатория&nbsp;может принимать 700 образцов в сутки&nbsp;

Эта лаборатория может принимать 700 образцов в сутки 

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова пояснила, что с прошлой недели к этой работе подключились и федеральные учреждения.

— Конкретно с этим учреждением [ФИЦ ФТМ СО РАН] мы с субботы активно работаем — отработана логистика доставки материалов с наших подведомственных медицинских организаций, — добавила она.

По словам Елены Аксёновой, во всех лабораториях — сертифицированные тесты, в основном «Вектор-Бест»

По словам Елены Аксёновой, во всех лабораториях — сертифицированные тесты, в основном «Вектор-Бест»

Аксёнова также отметила, что к этой работе подключены и другие лаборатории: лаборатория «Инвитро», лаборатория областной клинической больницы, инфекционной клинической больницы № 1 и ещё добавляется дорожная клиническая больница и Центр новых медицинских технологий в ближайшее время.

Сейчас бесплатные тесты делают только по показаниям — <a href="https://news.ngs.ru/more/69063889/" target="_blank" class="_">определённым категориям людей,</a> но всё может измениться

Сейчас бесплатные тесты делают только по показаниям — определённым категориям людей, но всё может измениться

— Хочу отметить, что в настоящий момент общая мощность всех лабораторий вместе с лабораторией Роспотребнадзора составляет более 1300 в сутки, что покрывает необходимую потребность по показаниям согласно постановлениям главного санитарного врача РФ, — заявила Елена Аксёнова.

Аксёнова добавила, что&nbsp;на следующей неделе планируют нарастить мощность всех лабораторий минимум на 300 тестов&nbsp;

Аксёнова добавила, что на следующей неделе планируют нарастить мощность всех лабораторий минимум на 300 тестов 

К работе, которая так или иначе связана с коронавирусной инфекцией, сейчас подключены и другие организации СО РАН, например, Институт ядерной физики (ИЯФ СО РАН). Там решаются прикладные задачи по стерилизации медицинских изделий — халатов, бахил, шприцов, одноразовых клеёнок, перчаток и так далее.

Весь материал, который поступает в лабораторию, тщательно запакован&nbsp;

Весь материал, который поступает в лабораторию, тщательно запакован 

Сейчас все новосибирские лаборатории в сутки могут делать 1300 тестов

Сейчас все новосибирские лаборатории в сутки могут делать 1300 тестов

НГС по-прежнему ведёт хронику коронавируса за день в режиме онлайн. Ранее мы показывали, как выглядят тест-системы, разработанные новосибирским «Вектором».

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