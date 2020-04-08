Новый документ действует до конца года.



Также вчера оперативный штаб Новосибирской области сообщал, что с сегодняшнего дня полиция начнет проверять, как жители региона соблюдают постановление губернатора, ограничивающее передвижение.

— На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ . Она предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10–50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30–50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100–300 тысяч рублей, — предупреждали в оперштабе

До текущего момента штрафовали только за нарушение карантина — тех людей, кто был под медицинским наблюдением и нарушал предписание о невыходе на улицу.

Вчера сообщалось, что трёх новосибирцев оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого — они нарушали режим, находясь под медицинским наблюдением.