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Теперь такие полномочия есть у министров и тех лиц, которые их замещают

Теперь такие полномочия есть у министров и тех лиц, которые их замещают

Вчера, 7 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил перечень министерств, представители которых смогут составлять административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции.

В постановлении идёт речь о правонарушениях по ст. 20.6.1 (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера).

Теперь, согласно документу, составлять протоколы об административных нарушениях смогут министры транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона. Такими же полномочиями губернатор наделил и замещающих должностных лиц.

Новый документ действует до конца года.

Также вчера оперативный штаб Новосибирской области сообщал, что с сегодняшнего дня полиция начнет проверять, как жители региона соблюдают постановление губернатора, ограничивающее передвижение.

— На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Она предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10–50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30–50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100–300 тысяч рублей, — предупреждали в оперштабе

До текущего момента штрафовали только за нарушение карантина — тех людей, кто был под медицинским наблюдением и нарушал предписание о невыходе на улицу.

Вчера сообщалось, что трёх новосибирцев оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого — они нарушали режим, находясь под медицинским наблюдением.

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коронавирус в НовосибирскеШтрафырежим самоизоляции
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