Вчера, 7 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил перечень министерств, представители которых смогут составлять административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции.
В постановлении идёт речь о правонарушениях по
Теперь, согласно документу, составлять протоколы об административных нарушениях смогут министры транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона. Такими же полномочиями губернатор наделил и замещающих должностных лиц.
Новый документ действует до конца года.
Также вчера оперативный штаб Новосибирской области сообщал, что с сегодняшнего дня полиция начнет проверять, как жители региона соблюдают постановление губернатора, ограничивающее передвижение.
— На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»
До текущего момента штрафовали только за нарушение карантина — тех людей, кто был под медицинским наблюдением и нарушал предписание о невыходе на улицу.
Вчера сообщалось, что трёх новосибирцев оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого — они нарушали режим, находясь под медицинским наблюдением.