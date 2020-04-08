8 апреля среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 75.45
eur 82.01
Тема дня 13-й зараженный COVID-19 работал в здравоохранении
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 75.45
eur 82.01

Все новости

Все новости
Всего с подозрением на коронавирус в больницы госпитализировали 42 человека

Всего с подозрением на коронавирус в больницы госпитализировали 42 человека

Пять пациентов с подтвержденным ранее коронавирусом получили отрицательные тесты. В эту среду, 8 апреля, их выписывают из инфекционной больницы в Новосибирске.

«У 5 из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, еще две пациентки были выписаны на прошлой неделе», — говорится в сообщении областного оперштаба.

В инфекционной больнице Новосибирска сейчас находится 6 пациентов с коронавирусом. С подозрением госпитализировано 42 человека. Сегодня подтвердились два новых случая коронавируса в Новосибирске (один из заболевших никуда не выезжал).

— Под медицинским наблюдением находятся 4387 человек. 5514 жителей области снято с наблюдения. За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2359 человек. Госпитализировано с такими диагнозами 33 пациента, — уточнили в оперштабе.

Мы следим за обстановкой с коронавирусом в городе в нашем онлайн-репортаже.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскеинфекционка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (67)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!