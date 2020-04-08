Пять пациентов с подтвержденным ранее коронавирусом получили отрицательные тесты. В эту среду, 8 апреля, их выписывают из инфекционной больницы в Новосибирске.
«У 5 из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, еще две пациентки были выписаны на прошлой неделе», — говорится в сообщении областного оперштаба.
В инфекционной больнице Новосибирска сейчас находится 6 пациентов с коронавирусом. С подозрением госпитализировано 42 человека. Сегодня подтвердились два новых случая коронавируса в Новосибирске (один из заболевших никуда не выезжал).
— Под медицинским наблюдением находятся 4387 человек. 5514 жителей области снято с наблюдения. За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2359 человек. Госпитализировано с такими диагнозами 33 пациента, — уточнили в оперштабе.
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