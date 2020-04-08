Пять пациентов с подтвержденным ранее коронавирусом получили отрицательные тесты. В эту среду, 8 апреля, их выписывают из инфекционной больницы в Новосибирске.



«У 5 из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, еще две пациентки были выписаны на прошлой неделе», — говорится в сообщении областного оперштаба.

В инфекционной больнице Новосибирска сейчас находится 6 пациентов с коронавирусом. С подозрением госпитализировано 42 человека. Сегодня подтвердились два новых случая коронавируса в Новосибирске (один из заболевших никуда не выезжал).