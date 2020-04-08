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С 6 апреля новосибирский метрополитен работает до 22:00

С 6 апреля новосибирский метрополитен работает до 22:00

Новосибирский метрополитен увеличил количество электропоездов на линии.

— Интервал движения электропоездов сокращён до четырёх минут в утренние часы пик, — сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Как объяснили в метрополитене, увеличение количества поездов в метро связано с «изменившейся ситуацией». До сегодняшнего дня интервал движения поездов был не меньше 6 минут.

На прошлой неделе пресс-центр мэрии сообщил об изменении работы общественного транспорта до «особого распоряжения». С 6 апреля метрополитен работает до 22:00.

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