Новосибирский метрополитен увеличил количество электропоездов на линии.



— Интервал движения электропоездов сокращён до четырёх минут в утренние часы пик, — сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Как объяснили в метрополитене, увеличение количества поездов в метро связано с «изменившейся ситуацией». До сегодняшнего дня интервал движения поездов был не меньше 6 минут.



На прошлой неделе пресс-центр мэрии сообщил об изменении работы общественного транспорта до «особого распоряжения». С 6 апреля метрополитен работает до 22:00.