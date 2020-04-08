8 апреля среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 75.45
eur 82.01
Тема дня 13-й зараженный COVID-19 работал в здравоохранении
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 75.45
eur 82.01

Все новости

Все новости
Кота Мотю нашли расчленённым в мусорном баке возле подъезда в августе 2019 года. История быстро стала резонансной

Кота Мотю нашли расчленённым в мусорном баке возле подъезда в августе 2019 года. История быстро стала резонансной

Новосибирские следователи завершили расследование дела о жестоком убийстве кота Моти.

Расчленённое животное нашли в августе 2019 года в контейнере для мусора у девятиэтажки по улице Иванова. В жестокой расправе над ним обвиняют девушку — соседку владельцев кота.

— По версии следствия, девушка, страдающая хроническим психическим расстройством, в августе 2019 года поймала в подъезде дома кота, занесла к себе в квартиру и, используя имеющийся у нее в жилище острый предмет, нанесла коту по кличке Мартин повреждения, в результате которых наступила его смерть, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи уже передали прокурору завершенное расследование против девушки по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

— Прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, и в ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Дело кота Моти получило резонанс в августе 2019 года. Жители подъезда, где жила девушка, которую обвиняют в расправе над котом, рассказывали корреспонденту НГС о криках и визгах животных из её квартиры, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда. Полиция возбудила уголовное дело, которое в середине сентября было передано в следственный комитет.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК13
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

жестокое обращение с животнымиуголовное делосудпринудительное лечение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (55)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!