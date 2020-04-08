Сейчас следователи уже передали прокурору завершенное расследование против девушки по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

— Прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, и в ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Дело кота Моти получило резонанс в августе 2019 года. Жители подъезда, где жила девушка, которую обвиняют в расправе над котом, рассказывали корреспонденту НГС о криках и визгах животных из её квартиры, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда. Полиция возбудила уголовное дело, которое в середине сентября было передано в следственный комитет.