Новосибирские следователи завершили расследование дела о жестоком убийстве кота Моти.
Расчленённое животное нашли в августе 2019 года в контейнере для мусора у девятиэтажки по улице Иванова. В жестокой расправе над ним обвиняют девушку — соседку владельцев кота.
— По версии следствия, девушка, страдающая хроническим психическим расстройством, в августе 2019 года поймала в подъезде дома кота, занесла к себе в квартиру и, используя имеющийся у нее в жилище острый предмет, нанесла коту по кличке Мартин повреждения, в результате которых наступила его смерть, — рассказали в пресс-службе
Сейчас следователи уже передали прокурору завершенное расследование против девушки по
— Прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, и в ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.
Дело кота Моти получило резонанс в августе 2019 года. Жители подъезда, где жила девушка, которую обвиняют в расправе над котом, рассказывали корреспонденту НГС о криках и визгах животных из её квартиры, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда. Полиция возбудила уголовное дело, которое в середине сентября было передано в следственный комитет.