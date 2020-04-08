Кроме того, в детскую больницу № 3 за сутки поступило 2 ребенка, вернувшихся из Санкт-Петербурга, с симптомами ОРВИ.

— В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 8 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтвержденным диагнозом. У 5 из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, две пациентки были выписаны на прошлой неделе, — сообщили в оперштабе.

Обновлено. Стало известно о состоянии 13-го зараженного, который никуда не летал. Где и от кого он заразился — по-прежнему непонятно.

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции.

В эту среду, 8 апреля, полицейские будут проверять, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Какие штрафы сейчас действуют — читайте тут.