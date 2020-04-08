За сутки в Новосибирске подтвердились два новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает региональный оперштаб. Один пациент вернулся из Москвы, второй в последнее время не выезжал из Новосибирска.
— Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе — 13. Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты, — говорится в сообщении оперштаба.
Кроме того, в детскую больницу
— В инфекционную больницу
Обновлено. Стало известно о состоянии 13-го зараженного, который никуда не летал. Где и от кого он заразился — по-прежнему непонятно.
Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции.
В эту среду, 8 апреля, полицейские будут проверять, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Какие штрафы сейчас действуют — читайте тут.