Новосибирцы стали чаще интересоваться загородной недвижимостью — искать в аренду дома и дачи. В марте 2020 года аналитики N1.RU зафиксировали двукратный рост числа запросов на аренду дач в регионе.

Дачу в аренду стали искать на 105 % чаще, дома — на 61 %

Как сообщили аналитики компании N1.RU, количество поисковых запросов на покупку дач в Новосибирской области за месяц увеличилось на 45 %, на аренду — на 105 %.

Аналогичная тенденция наметилась и для домов и коттеджей: в тот же период жители региона стали на 61 % чаще искать их для аренды, на 3 % — ради покупки.