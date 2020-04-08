Новосибирцы стали чаще интересоваться загородной недвижимостью — искать в аренду дома и дачи. В марте 2020 года аналитики N1.RU зафиксировали двукратный рост числа запросов на аренду дач в регионе.
Дачу в аренду стали искать на 105 % чаще, дома — на 61 %
Как сообщили аналитики компании N1.RU, количество поисковых запросов на покупку дач в Новосибирской области за месяц увеличилось на 45 %, на аренду — на 105 %.
Аналогичная тенденция наметилась и для домов и коттеджей: в тот же период жители региона стали на 61 % чаще искать их для аренды, на 3 % — ради покупки.
— Мы обратили внимание на то, что наибольшее количество запросов на аренду и покупку всех видов загородной недвижимости — дач, домов, коттеджей и гаражей — пришлись на период после 20-х чисел марта. Например, больше всего желающих купить частный дом или коттедж оказалось 22 марта, взять дачу в аренду — 30 марта, — рассказали аналитики N1.RU.
Они также добавили, что число поисковых запросов на аренду домов и коттеджей за последние 7 дней марта выросло на 82 %, на аренду и продажу дач — на 6 % и 5 % соответственно. Рост в этих рубриках наблюдался изо дня в день в течение всего месяца.
Предложений мало
По оценке аналитиков, если сравнивать март 2020 года и март 2019-го, то количество объявлений о продаже-аренде дач немного ниже, чем в марте 2019 года. При этом цены на дачи выросли — средняя цена выставленных на продажу на N1.RU дач составила около 2 миллионов рублей.
Как рассказал руководитель отдела загородной недвижимости агентства «Жилфонд» Александр Зверев, в компании не зафиксировали роста предложений дач на продажу или в аренду. Люди предлагают примерно то же количество загородной недвижимости, что и прошлой весной.
— Что касается аренды, то, в принципе, дача в аренду — это редкое и даже уникальное явление. Таких вариантов всегда было не много, не заметили мы роста предложений и сейчас, в этом смысле рынок стабилен, — говорит Александр Зверев.
Но при этом люди все чаще стали интересоваться арендой загородной недвижимости — это стало новой тенденцией.
— Возможно, желание жить уединенно за городом связано с режимом самоизоляции, — думает Александр Зверев.
Где чаще всего хотят дачу для отдыха
По наблюдениям «Жилфонда», топ-3 самых популярных направления для дачного отдыха у новосибирцев — это Красный Яр, где продаются как большие комфортабельные коттеджи, так и простые домики; посёлок Рыбачий в Колыванском районе — здесь можно купить дачу средней руки за 500–600 тысяч рублей; и Кудряшовский — живописное место с шаговой доступностью до берега реки.
Хорошие варианты быстро разбирают
В Новосибирске спрос на аренду дач традиционно обгоняет предложение. Бывалые арендаторы дач отмечают, что самые хорошие варианты разбирают за пару часов, и из-за высокой конкуренции среди желающих снять дом лучше начинать его искать в начале марта.
Журналист Елена Гурьянова в своей колонке писала, как лучше искать дачу в аренду.
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