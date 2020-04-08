Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — нас ожидает погода без осадков, однако неприятностей доставит штормовой ветер. Как уточнили корреспонденту НГС в Гидрометцентре, с юго-запада на северо-восток будет проходить циклон, который заденет западные территории Новосибирской области.



— Циклон будет смещаться быстро и за счёт этого в регионе усилится ветер. До города это тоже дойдёт, мы ожидаем усиление ветра до 20 м/с, — добавили в Гидрометцентре.



Сегодня, 8 апреля, дневные температуры составят 7–9 градусов тепла и будут понижаться в течение дня. Ветер юго-западный, в порывах он будет достигать 20 м/с.

