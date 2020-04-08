Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — нас ожидает погода без осадков, однако неприятностей доставит штормовой ветер. Как уточнили корреспонденту НГС в Гидрометцентре, с юго-запада на северо-восток будет проходить циклон, который заденет западные территории Новосибирской области.
— Циклон будет смещаться быстро и за счёт этого в регионе усилится ветер. До города это тоже дойдёт, мы ожидаем усиление ветра до 20 м/с, — добавили в Гидрометцентре.
Сегодня, 8 апреля, дневные температуры составят 7–9 градусов тепла и будут понижаться в течение дня. Ветер юго-западный, в порывах он будет достигать 20 м/с.
Завтра, 9 апреля, возникнет уже отрицательный фон — в ночные часы температура опустится до 0… -2 градусов, а днём составит 6–8 градусов тепла. Ночной ветер достигнет 8–13 м/с, а днём начнёт ослабевать — 6–11 м/с.
В пятницу, 10 апреля, не стоит ждать кардинальных изменений: дневные температуры останутся прежними, а ветер почти утихнет — 4–9 м/с.
Недавно синоптики дали прогноз на ближайшие месяцы: май выдастся дождливым, а летние температуры ожидаются в пределах нормы.