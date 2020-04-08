Погоня за пьяным начальником ГИБДД в Куйбышеве попала на видео, автор ролика боится за свою жизнь

— Весь город стоит на ушах, все видят, что происходит, мы его через весь город преследовали, — объясняет владелец «Инфинити». — Нам навстречу ехали уазик ППС, милиция, ГАИ. И никто ничего не предпринимал. Он нёсся километров 80–90 по городу. Рядом с отделом полиции у меня спускается колесо, я теряю управление, сталкиваюсь с его автомобилем. Получилось, что его автомобиль прижал к бордюру. Прямо ко входу центрального отдела полиции. У него в машине ещё находилось табельное или какое-то оружие. Потому что он во время преследования его показывал. Не знаю, с какой целью. Он не стрелял.

По словам Ваграма Газаряна, Захваткин ещё какое-то время пытался уехать на машине, несмотря на то что дальше двигаться на ней было уже невозможно. Ваграм выложил пост в социальных сетях с рассказом о том, что происходит сейчас в Куйбышеве — после этого к отделу полиции, по его словам, начали подходить люди, и начальника полиции увезли на медосвидетельствование.

— Захваткин вёл себя вызывающе. Говорил сотрудникам, чтобы к утру ничего не было, всё удалили, всё зачеркнули, говорил, что за него будет звонить генерал, — утверждает Ваграм Газарян. — Царьком себя чувствовал, вседозволенность такая.