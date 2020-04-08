Погоня за пьяным начальником ГИБДД в Куйбышеве попала на видео, автор ролика боится за свою жизнь

Владелец автомобиля «Инфинити» 30-летний Ваграм Газарян, который попал в ДТП с начальником ГИБДД Куйбышевского района Юрием Захваткиным, рассказал НГС, что опасается за свою жизнь.
— Они хотят выставить меня виноватым во все этом, — считает Ваграм Газарян. — Захваткин лёг в больницу, в отдельную палату, к нему никого не пускают, не выпускают. Написал на меня заявление, якобы он от меня убегал и когда он убегал, то типа боялся за свою жизнь, якобы мы его преследовали. Выпил из-за этого на месте спирту медицинского. И вот они теперь пытаются меня в полицию под всеми предлогами затащить. Я опасаюсь за свою жизнь. У меня жена, двое детей. Я хочу жить спокойно в городе.
Ваграм Газарян рассказал НГС, что 6 апреля он вместе со своими друзьями ехал в сторону аптеки, когда внезапно почувствовал удар в заднюю часть машины.
— Тут вижу, что автомобиль, который въехал в меня, начинает сдавать назад, — рассказывает свою версию Ваграм Газарян. — Я притормозил, начинаю смотреть на автомобильные номера, чтобы запомнить, смотрю, вижу, что номер 444, у нас город небольшой, я знал, что это номер начальника ГАИ. Посмотрел на водителя — вижу, он в машине сидит. Один, никого больше нет. В долю секунды всё произошло. Понимаю, что он начинает уезжать. Трезвый человек бы такое не сделал и по нему невооруженным глазом видно, что он пьяный. Я запрыгиваю назад, начинаю всё снимать, понимаю, что он хочет уйти от ответственности и поэтому еду за ним.
Ваграм Газарян утверждает, что всё это время, пока он преследовал начальника ГИБДД, дозванивался в полицию. Сначала позвонил в местное управление, но реакции не было, после этого Газарян стал звонить в новосибирское управление, потом просто на номера 02 и 112.
— Весь город стоит на ушах, все видят, что происходит, мы его через весь город преследовали, — объясняет владелец «Инфинити». — Нам навстречу ехали уазик ППС, милиция, ГАИ. И никто ничего не предпринимал. Он нёсся километров 80–90 по городу. Рядом с отделом полиции у меня спускается колесо, я теряю управление, сталкиваюсь с его автомобилем. Получилось, что его автомобиль прижал к бордюру. Прямо ко входу центрального отдела полиции. У него в машине ещё находилось табельное или какое-то оружие. Потому что он во время преследования его показывал. Не знаю, с какой целью. Он не стрелял.
По словам Ваграма Газаряна, Захваткин ещё какое-то время пытался уехать на машине, несмотря на то что дальше двигаться на ней было уже невозможно. Ваграм выложил пост в социальных сетях с рассказом о том, что происходит сейчас в Куйбышеве — после этого к отделу полиции, по его словам, начали подходить люди, и начальника полиции увезли на медосвидетельствование.
— Захваткин вёл себя вызывающе. Говорил сотрудникам, чтобы к утру ничего не было, всё удалили, всё зачеркнули, говорил, что за него будет звонить генерал, — утверждает Ваграм Газарян. — Царьком себя чувствовал, вседозволенность такая.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт ДТП с участием начальника Куйбышевской ГИБДД и уточнили, что Захваткин будет уволен из органов по «отрицательным мотивам».
— Сотрудник полиции, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, стал участником столкновения с автомобилем «Инфинити». В результате происшествия никто не пострадал, однако оба автомобиля получили технические повреждения, в отношении сотрудника полиции составлен административный протокол, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе полиции региона.
Одно из самых громких ДТП с участием сотрудника ГИБДД произошло в Новосибирске в январе 2013 года, когда автоинспектор Алексей Мозго врезался в остановку «Бетонный завод» и насмерть сбил студентку Нину Шестакову.
ДТП получило огромный общественный резонанс из-за того, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении жены инспектора ДПС Татьяны Мозго, которая якобы села за руль, не имея прав. Полгода следователи придерживались версии жены Мозго, но после результатов экспертиз, показаний свидетелей пришли к выводу, что за рулём был сам Алексей Мозго в состоянии алкогольного опьянения.
В июне 2014 года Ленинский районный суд признал Мозго виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 4,5 года колонии-поселения. Два года назад Алексей Мозго вышел на свободу.
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