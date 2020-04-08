В доме под Нижним Новгородом, в селе Филинское взорвался бытовой газ. Под завалами находится как минимум один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.





— Взрыв газо-воздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома в селе Филинское под Нижним Новгородом. Есть разрушения. Под завалами как минимум один человек», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы МЧС.



Пять человек, в том числе одного ребенка, спасли из-под завалов. Два человека госпитализированы. Еще одного жителя Нижегородской области спасатели ищут под обломками квартиры на первом этаже.

