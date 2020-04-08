Пока мы все (ладно, не все, далеко не все) сидим дома в самоизоляции, достаточно сложно сохранять привычный образ жизни. Оказалось, что постоянное домоседство мало кому идет на пользу. Если первую неделю все еще как-то храбрились и планировали читать книги, проходить онлайн-курсы и больше времени проводить с близкими, то теперь начала накатывать апатия. Психолог Жанна Русина рассказала, что ее постоянные клиенты все чаще жалуются на то, что у них нет ни сил, ни мотивации заниматься даже домашними делами. Она объяснила, откуда берется это бессилие и как с ним бороться.
Есть такая психологическая защита, которая лежит глубоко в подсознании людей с самой древности: успокаивать себя ожиданиями, что все тяжелое завершится, определяя это для себя конкретными сроками. Вам наверняка знакомы такие фразы: «Доживем до лета, а там...», «Подождем пару недель, и все изменится», «Ну к праздникам-то точно все будет хорошо». Мы определяем себе границы, на которые не оказываем влияния, но обозначаем их все равно для самоуспокоения.
Увы, но это часто действует не самым благоприятным образом. Включая внутри режим ожидания того времени, когда все будет хорошо, мы перестаем жить. Становимся менее внимательны к происходящему, живем вполсилы, теряем энергию и даже самые простые и нужные дела откладываем — не из-за лени, а от того, что перестаем видеть в них смысл. И ставим себе плохо осязаемую цель, что там, в том хорошем будущем, наконец-то начнем жить.
Еще Виктор Франкл, величайший ученый и психолог, описывая свой опыт нахождения в концлагере, подчеркивал этот момент опасного ожидания. Люди, которые ставили себе для облегчения восприятия тяжелой обстановки определенное время старта для изменений в своей жизни, привязывая его к каким-то конкретным датам или событиям, когда они случались и ничего из ожидаемого не происходило, заболевали или теряли полностью душевные силы, поддаваясь отчаянию.
Любая кризисная ситуация запрашивает не только нашу стойкость перед обстоятельствами, но и способность меняться. Не стоит обозначать себе сроки, на которые нет возможности повлиять, не имеет смысла заслуживать от жизни благ своим правильным поведением или соблюдением тех или иных ритуалов.
То, что мы реально можем сделать во времени перемен, так это помнить о том, что рядом есть живые люди: наша семья, друзья, окружение разных специальностей, возрастов и национальностей тоже. Мы все, проходя испытания, можем не забывать о душевной теплоте, сердечности и о том, что нас всех объединяет. Мы можем дать место в жизни музыке, книгам, открытому общению без раздражения и гордыни. Посвятить время ежедневным мелочам и делам, которые зависят от нас. Новым решениям, внимательности к своей жизни, бережности к другим, человечности.
Начать растить в себе жизнелюбие. Не когда-то потом, а сейчас. В этом моменте жизни. Поскольку только настоящее ощутимо и реально. Воспитать в себе дисциплину и мужество. Открыть в себе благодарность. Перестать искать несовершенства в мире. Они найдутся всегда, даже когда все будет хорошо.
Не стоит держать прошлое и рассчитывать, что вот когда-то потом все будет как прежде. Все меняется. Иногда резко. Но каждый раз мы можем увидеть новые смыслы и пути решения, оберегать свой внутренний мир от того, что готово его разрушить, внимательно относиться к своему здоровью и здоровью близких, благодарить жизнь за те возможности, которые у нас есть, и делать максимум на своем месте. Тогда обязательно будут силы преодолеть непростые времена и стать сильнее духом и здоровьем.
А вы как себя чувствуете в самоизоляции?
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