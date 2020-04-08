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Это самая большая Луна, которую мы сможем увидеть в этом году

Это самая большая Луна, которую мы сможем увидеть в этом году

Ночью 8 апреля в небе над Новосибирском можно было наблюдать суперлуние. Луна приблизилась на минимальное в этом году расстояние к Земле.

— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — ранее рассказала специалист УНЦ «Планетарий» Виктория Дамм.

Суперлуние сегодня выпало на полнолуние

Суперлуние сегодня выпало на полнолуние

В 01:10 спутник приблизился на минимальное расстояние к нашей планете. — на 356 тысяч 908 километров.

В час ночи от нашей планеты было минимальное расстояние до Луны

В час ночи от нашей планеты было минимальное расстояние до Луны

Спутник над спящим городом

Спутник над спящим городом

Ну, и немного о наболевшем

Ну, и немного о наболевшем

На прошлой неделе новосибирец снял Венеру на фоне скопления Плеяд.

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Большая Лунапланетарий
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