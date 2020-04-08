Ночью 8 апреля в небе над Новосибирском можно было наблюдать суперлуние. Луна приблизилась на минимальное в этом году расстояние к Земле.
— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — ранее рассказала специалист УНЦ «Планетарий» Виктория Дамм.
В 01:10 спутник приблизился на минимальное расстояние к нашей планете. — на 356 тысяч 908 километров.
На прошлой неделе новосибирец снял Венеру на фоне скопления Плеяд.