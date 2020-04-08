Во вторник, 7 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Новых случаев не выявлено. В больницу доставлен один ребёнок с симптомами ОРВИ — его отец был в Санкт-Петербурге.

Рассказываем, что ещё интересного произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки.

Корреспондент НГС прогулялась с волонтёрами, которые ходят за едой и лекарствами для людей на карантине.

Известный новосибирский ресторатор Денис Иванов со всей семьёй застрял в Японии. Он рассказал, как японцы справляются с пандемией коронавируса и что он делает, чтобы спасти собственный бизнес.