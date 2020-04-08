Во вторник, 7 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Новых случаев не выявлено. В больницу доставлен один ребёнок с симптомами ОРВИ — его отец был в Санкт-Петербурге.
Рассказываем, что ещё интересного произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки.
Корреспондент НГС прогулялась с волонтёрами, которые ходят за едой и лекарствами для людей на карантине.
Известный новосибирский ресторатор Денис Иванов со всей семьёй застрял в Японии. Он рассказал, как японцы справляются с пандемией коронавируса и что он делает, чтобы спасти собственный бизнес.
Наш обозреватель проехался в полном вагоне метро и написал колонку о том, почему люди выходят из дома.
Программист из Академгородка создал свою коллекцию фонов для приложения Zoom, которое приобрело большую популярность во время самоизоляции россиян из-за коронавируса.
Количество заражённых за сутки в России впервые перевалило за отметку в тысячу человек.
Сибиряки, живущие в столице, рассказали, как москвичи выживают в период жёсткого карантина.
В понедельник школьники вышли на дистанционное обучение. Мы поговорили с родителями о том, с чем им приходится сейчас сталкиваться.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявила, что в регионе не удастся снять режим самоизоляции раньше, чем 30 апреля.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции в больницах приостановлена вакцинация пациентов от клещевого энцефалита. По крайней мере, в этом месяце прививку сделать точно не получится.
Российские страховые компании вместе с банками начали страховать новосибирцев от коронавируса. Разбираемся, на какие выплаты можно рассчитывать застрахованным.
Два жителя Брянска заразили коронавирусной инфекцией 47 человек. Они ходили в одну церковь.
Таксисты Новосибирска заявили о рухнувшей зарплате и собрались устроить забастовку. Мы поговорили с ними о том, что их подтолкнуло на это.
Трёх новосибирцев, не соблюдавших предписанный им режим самоизоляции, оштрафовали. Каждого на 15 тысяч рублей.
Уже 8 апреля полицейские собираются проверить, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. Без справки можно получить штраф.
Продавцов квартир, которые не получили деньги на прошлой выходной неделе, успокоили в МФЦ. Все сделки зарегистрировали.
Рассказываем в карточках, что делать, чтобы получить максимальный размер пособия по безработице.
В Толмачёво приземлился рейс с туристами, эвакуированными из Бангкока. Их посадят на карантин. Показываем, как это было.
Следственный комитет возбудил дело против человека, который распространял информацию о том, что коронавирус создали и распылили в лаборатории около Новосибирска.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.