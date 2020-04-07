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Водитель был лишён прав

Водитель был лишён прав

Поздно вечером во вторник, 7 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил человека, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— Водитель 1996 года рождения, ранее лишенный права управления за управление в нетрезвом состоянии, на данный момент водительского удостоверения не имеет, на автомобиле Toyota Hiace двигался по улице Невельского со стороны улице Порт-Артурская в сторону улица Колхидская от дома 57/1 по улице Невельской, совершил наезд на пешехода 1984 года рождения, — сообщает ГИБДД Новосибирска.

От полученных травм человек погиб на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Утром 19-летняя сибирячка сбила пешехода на Никитина спустя месяц после получения прав.

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