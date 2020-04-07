Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на каждого ребенка

Расходы на реализацию указа должно профинансировать правительство. Кабмин же должен определить порядок и условия осуществления выплат. Непосредственно сами выплаты будет обеспечивать Пенсионный фонд России.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. На вопросы о том, кто претендует на «путинскую» выплату и как ее получить мы отвечали в отдельном материале.