Во вторник, 7 апреля, следователи передали в суд дела против руководства батутного центра Eversi, где пострадали 13 детей.
По данным следствия, с 2016 по 2017 годы директор центра привлёк к занятиям инструкторов-консультантов, которые не имели достаточной спортивной и профессиональной квалификации.
— Директор инструкторам батутного центра «Эверси» доводил до сведения в устной форме о необходимости для зрелищности и возбуждения интереса у посетителей выполнять с ними сложнокоординационные прыжки, входящие в программы обучения в спортивных школах по виду спорта «прыжки на батуте», без изучения медицинских, возрастных и психофизических особенностей лиц, приходящих на такие занятия, без соответствующего информирования потребителя о рисках травмирования при проведении занятий по прыжкам на батуте, — сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.
В 2018 году директор Eversi продал центр другому предпринимателю, который продолжил предоставлять услуги по проведению занятий на батутах. С 2016 по 2018 годы 13 несовершеннолетних получили травмы во время посещения батутного центра.
Против предпринимателей были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Дело передано в суд с обвинительным заключением.
По данным «Контур.Фокус», батутный центр Eversi (ООО «Скайзон») был ликвидирован в сентябре 2018 года. Корреспондент НГС попыталась связаться с бывшим руководством центра, чтобы получить комментарий, однако ответа так и не поступило.
В феврале семья девочки, сломавшей позвоночник в батутном парке «Огонь», потребовала возмещение морального вреда на сумму 1 миллион рублей.