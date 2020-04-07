Во вторник, 7 апреля, следователи передали в суд дела против руководства батутного центра Eversi, где пострадали 13 детей.

По данным следствия, с 2016 по 2017 годы директор центра привлёк к занятиям инструкторов-консультантов, которые не имели достаточной спортивной и профессиональной квалификации.

— Директор инструкторам батутного центра «Эверси» доводил до сведения в устной форме о необходимости для зрелищности и возбуждения интереса у посетителей выполнять с ними сложнокоординационные прыжки, входящие в программы обучения в спортивных школах по виду спорта «прыжки на батуте», без изучения медицинских, возрастных и психофизических особенностей лиц, приходящих на такие занятия, без соответствующего информирования потребителя о рисках травмирования при проведении занятий по прыжкам на батуте, — сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.