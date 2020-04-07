Во вторник, 7 апреля, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о распространении ложной информации против блогера, который заявил, что коронавирус создали в лаборатории около Новосибирска.
— Установлено, что один из пользователей социальной сети «Твиттер» разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР. Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — сообщает пресс-служба СК.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого.
Ранее Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейковые новости и нарушение карантина.