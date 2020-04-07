Во вторник, 7 апреля, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о распространении ложной информации против блогера, который заявил, что коронавирус создали в лаборатории около Новосибирска.

— Установлено, что один из пользователей социальной сети «Твиттер» разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР. Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — сообщает пресс-служба СК.