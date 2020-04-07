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Туристы прибыли сегодня вечером

Туристы прибыли сегодня вечером

Вечером во вторник, 7 апреля в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс с российскими туристами, эвакуированными из Бангкока.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову, на борту было 198 пассажиров. Жители Томской, Кемеровской областей и Алтайского края отправятся в свои регионы.

Часть из прибывших туристов поместят в обсервацию, которую развернули на базе санаториев и детских лагерей региона.

Для людей привезли автобусы

Для людей привезли автобусы

Встречающие в защитных костюмах и масках

Встречающие в защитных костюмах и масках

Жителей Кемеровской, Томской областей и Алтайского края увезут по регионам

Жителей Кемеровской, Томской областей и Алтайского края увезут по регионам

Ранее люди не могли вылететь из Таиланда в Россию

Ранее люди не могли вылететь из Таиланда в Россию

На борту были дети

На борту были дети

Часть прилетевших отправят в обсервацию

Часть прилетевших отправят в обсервацию

Всех прибывших отправят на самоизоляцию

Всех прибывших отправят на самоизоляцию

В субботу, 4 апреля, авиасообщение России с другими странами было временно приостановлено. НГС поговорил с новосибирскими туристами, застрявшими в Таиланде.

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коронавирус в Новосибирскетуристы застряли в Таиландеаэропорт Толмачёво
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