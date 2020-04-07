Вечером во вторник, 7 апреля в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс с российскими туристами, эвакуированными из Бангкока.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову, на борту было 198 пассажиров. Жители Томской, Кемеровской областей и Алтайского края отправятся в свои регионы.

Часть из прибывших туристов поместят в обсервацию, которую развернули на базе санаториев и детских лагерей региона.