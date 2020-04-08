Книга коронавирусных жалоб. Что бесит новосибирцев — люди без масок, шумные соседи и кое-что ещё

Жалобы на начальство

Большая часть сообщений — недовольство в адрес руководителей, которые заставляют своих подчинённых выходить на работу.

— Что делать, если работодатель грозит уволить в связи со сложившейся сейчас ситуацией, объясняя тем, что не готов платить? Заставляет выходить на работу, но не подъезжать к месту работы и работать без обеда. А у нас многодетная семья, жена в декрете, младшему ребенку три месяца, — пишет новосибирец, переживая, что может перезаражать всю семью коронавирусом.



— Сегодня мужу позвонил начальник и сказал, что завтра надо выходить на работу. Разрешения никакого не дали. Если завтра муж поедет на работу, то получается, что ему грозит штраф? Как быть в такой ситуации? — спрашивает другая читательница.



— В интернете нашел информацию, что к вам можно обратиться по поводу соблюдения карантина работодателями. Моя знакомая продолжает работать в магазине на Титова, — пишет еще один житель Новосибирска.



— В поселке Краснообск предприятие не только продолжает свою работу (со словами: «Вы можете идти на карантин, но это все припомнится»), но и после постановления губернатора от 31.03.2020 г. говорят сотрудникам не сообщать, что они идут на работу или с работы, а, например, в аптеку. Беспредел! Родственник завтра зигзагами пойдет на работу, чтобы не засекли! — возмущается ещё один сибиряк.