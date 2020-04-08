Книга коронавирусных жалоб. Что бесит новосибирцев — люди без масок, шумные соседи и кое-что ещё

Во время пандемии коронавируса круглосуточный телефон НГС разрывается — ежедневно сотни новосибирцев набирают наш номер, чтобы рассказать о своих переживаниях. Большинство вопросов связаны с самоизоляцией, карантином и коронавирусом. Журналист Екатерина Евстафьева несколько дней отвечала на звонки и сообщения (в том числе, во время субботней онлайн-трансляции), записала самые популярные жалобы горожан и постаралась ответить на них максимально коротко.
Кстати, редакционный телефон не выдержал и отказался работать, потому что в нём накопилось слишком много сообщений, фото и видео от вас, дорогие читатели. Потребовалось время, чтобы вернуть его к жизни. Спасибо, что вы всегда с нами на связи, ведь именно от вас мы узнаем о самом интересном, что происходит в Новосибирске (звоните и пишите чаще, особенно если у вас есть какой-то важный эксклюзив!).
Жалобы на начальство
Большая часть сообщений — недовольство в адрес руководителей, которые заставляют своих подчинённых выходить на работу.
— Что делать, если работодатель грозит уволить в связи со сложившейся сейчас ситуацией, объясняя тем, что не готов платить? Заставляет выходить на работу, но не подъезжать к месту работы и работать без обеда. А у нас многодетная семья, жена в декрете, младшему ребенку три месяца, — пишет новосибирец, переживая, что может перезаражать всю семью коронавирусом.
— Сегодня мужу позвонил начальник и сказал, что завтра надо выходить на работу. Разрешения никакого не дали. Если завтра муж поедет на работу, то получается, что ему грозит штраф? Как быть в такой ситуации? — спрашивает другая читательница.
— В интернете нашел информацию, что к вам можно обратиться по поводу соблюдения карантина работодателями. Моя знакомая продолжает работать в магазине на Титова, — пишет еще один житель Новосибирска.
— В поселке Краснообск предприятие не только продолжает свою работу (со словами: «Вы можете идти на карантин, но это все припомнится»), но и после постановления губернатора от 31.03.2020 г. говорят сотрудникам не сообщать, что они идут на работу или с работы, а, например, в аптеку. Беспредел! Родственник завтра зигзагами пойдет на работу, чтобы не засекли! — возмущается ещё один сибиряк.
НГС писал о горячей линии, на которую можно сообщать о нарушении трудовых прав. Её запустило Министерство труда Новосибирской области. Обязательно сообщайте на неё, если начальство грубо нарушает ваши трудовые права. Кстати, пожаловаться можно анонимно.
Работа общественных заведений
Горожане также регулярно сообщают о заведениях общепита, спортзалах и магазинах, которые продолжают работать.
— По улице Богдана Хмельницкого магазин штор до сих пор работает в штатном режиме, работники без масок, посетители в основном старики от 60 до 80 лет, как с ними бороться? Или карантин не для всех? — недоумевает читатель.
— Магазин на Дуси Ковальчук открыт для покупателей. Они в магазине что ли самоизолировались? — спрашивает новосибирец.
— Просьба поднять вопрос, на каком основании работают в городе уже три фитнес-клуба? Почему я как клиент другого фитнес-клуба страдаю и не могу ходить, а эти деятели нарушают распоряжение губернатора и работают? Почему власть никак и ничего не делает в отношении них? Почему у этих организаций какое-то привилегированное положение? — возмущается другой сибиряк.
— Почему открылись магазины промышленных товаров? В универмаге на Громова торгуют золотом, часами, телефонами, сантехникой и прочим. Открылся магазин на Титова, другие магазины... На каком основании? Это все важно для жизнеобеспечения города? Почему не исполняются требования президента, губернатора? Где контролирующие органы? — задаёт вопросы еще один читатель.
— Прошу обратить внимание на открытие батутного и спортивного зала, которое нарушает постановление губернатора НСО, — жалуется другой сибиряк.
7 апреля пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что в Дзержинском районе обнаружили два кафе и одну пекарню, которые работали в обычном режиме, нарушая постановление губернатора. Две организации обязали приостановить работу на 25 дней. Также в полиции рассказали, что будут ежедневно проверять работу общественных заведений.
Попробуйте пожаловаться на работающее заведение по телефону доверия полиции: (383) 232–76–75.
Люди, которые любят гулять
Новосибирцев также возмущают те, кто не сидит дома, а гуляет и ездит в общественном транспорте. Разумеется, без масок и перчаток. Есть и горожане, которые недовольны шумными соседями, затеявшими во время самоизоляции ремонт.
— «Дискус» и «Матрешкин двор» спокойно гуляют и наслаждаются погодой с детьми, даже грудными. И даже не в масках, ничего не боятся. Никто не проверяет и не ограничивает их. Тут в маске страшно до магазина дойти, а они с детками свободно гуляют, — жалуется читательница.
— Во дворе на Семьи Шамшиных постоянно гуляют дети! Родителям, видимо, вообще наплевать! — возмущается новосибирец.
— Карантин объявлен, и в многоквартирных домах начался полный хаос, то люди пьют и поют до утра, то целый день сверлят и работают перфоратором, ладно если с первыми можно разобраться с помощью полиции, со вторыми ничего сделать не получается. Народ должен сидеть семьями в четырёх стенах, в которых слышна постоянная долбёжка, это как минимум невыносимо, — жалуется читатель.
— На улице Выборной нет самоизоляции. Народ в Инюшенском бору жарит шашлыки, по улице прогулочным шагом болтаются сотни людей! На площадке возле НГПУ толпы мамаш с детьми! Все без масок. Вы пишите, что жители Новосибирска хорошо соблюдают меру самоизоляции. На Выборной — нет. В Инюшенском бору даже тренировка шла, человек 15 подростков, — сообщает новосибирец.
— Очень интересная ситуация получается — дети в школу не ходят, но при этом целыми днями тусовки во дворе по 10–20 человек (в зависимости от двора), в нашем насчитываю обычно 10–12. На Горском жилмассиве гуляют более внушительными компаниями. Всем без разницы, родителям, властям... Хоть бы полиция периодически каталась по дворам... И вообще по резко возросшему числу народа на улице — самоизоляция у нас в городе закончилась. Маникюрные салоны, кондитерские магазины делают рассылки — приходите за свежими тортами. Ещё несколько дней и все вернутся к своей привычной жизни. Вопрос надолго ли, как быстро и будут ли последствия этого, — переживает читатель.
С 8 апреля полиция будет проверять, как новосибирцы соблюдают постановление губернатора о самоизоляции. На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Граждан могут оштрафовать на сумму от 1000 до 30 000 рублей, должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей; лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей; юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявляла, что пока в регионе нет возможности снять режим самоизоляции раньше 30 апреля. Это связано с тем, что в регион по-прежнему много рейсов из высокоэпидемиологической Москвы.