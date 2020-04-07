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Мартовская агония: продажи машин взлетели на короткий миг

Рынок вырос почти на четверть, но радости нет

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Lada опять в числе лидеров в абсолюте, но максимальные темпы роста продаж — у иномарок

Lada опять в числе лидеров в абсолюте, но максимальные темпы роста продаж — у иномарок

По данным агентства «Автостат», в марте 2020 года наблюдался аномальный всплеск продаж новых автомобилей, которые прибавили аж 23% — таких темпов роста мы не видели уже много лет.

Директор «Автостата» Сергей Целиков подчёркивает, что речь идёт о регистрации новых машин, а не отгрузке автомобилей дилерам — последняя цифра может быть завышенной в месяцы, когда дилеры накапливают склады.

Лидером рынка осталась Lada (+7%), но по динамике продаж её значительно опережают другие марки из топ-5: KIA (+35%), Hyundai (+29%), Renault (+10%), Volkswagen (+40%). Столь бурный март позволил вывести в хороший плюс и весь первый квартал: продажи выросли на 16%.

Результаты были предсказуемы: мы уже писали, что в марте автосалоны отмечали наплыв клиентов. В основном триггером было обесценивание рубля, поэтому многие спешили купить машину до переписывания ценников. Это, кстати, произошло: с 1 апреля цены выросли практически на все популярные модели в России, включая «Лады».

Кроме того, клиенты опасались дефицита машин из-за простоя заводов в Китае и Европе. И в общем, они были правы, потому что в настоящее время купить новую машину в России почти нереально: с одной стороны, простаивает большинство заводов и дилерских центров, с другой — есть сложности с постановкой на учёт.

Жалеете ли вы, что не успели купить автомобиль в марте?

    Зато стали падать цены на подержанные автомобили, например, вот какие полноприводники можно купить за стоимость новой Lada Granta. А вот список моделей, которые медленнее других обесцениваются со временем.

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