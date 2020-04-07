Мартовская агония: продажи машин взлетели на короткий миг

По данным агентства «Автостат», в марте 2020 года наблюдался аномальный всплеск продаж новых автомобилей, которые прибавили аж 23% — таких темпов роста мы не видели уже много лет.



Директор «Автостата» Сергей Целиков подчёркивает, что речь идёт о регистрации новых машин, а не отгрузке автомобилей дилерам — последняя цифра может быть завышенной в месяцы, когда дилеры накапливают склады.



Лидером рынка осталась Lada (+7%), но по динамике продаж её значительно опережают другие марки из топ-5: KIA (+35%), Hyundai (+29%), Renault (+10%), Volkswagen (+40%). Столь бурный март позволил вывести в хороший плюс и весь первый квартал: продажи выросли на 16%.

