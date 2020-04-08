Смотрим, боятся ли штрафов и проверок новосибирцы или едут на работу: онлайн

Небольшая точка сети "Алло, мама" в универсаме на Ленина сдалась после недельного перерыва и всё же открылась.
А вот и первые отзывы о тех самых продуктовых наборах, которые должны получать дети-льготники.
— Ребёнок учится в гимназии №14 "Университетская", мы льготники. Но нам ничего не давали ещё ни разу, — написала одна из мам.
Кажется, мы нашли идеальное место для самоизоляции (а ещё немного завидуем) — друзья, костёр, вечерние посиделки у мангала... А где самоизолируетесь вы? Покажите нам!
Мы продолжаем рассказывать, как пандемия отразилась на различных отраслях экономики. На этот раз журналист НГС выяснил, в каком положении оказались новосибирские дилерские центры и автосервисы. Несмотря на то, что отрасль не признана пострадавшей, дела там складываются крайне печально.
Читательница НГС Дарья поделилась вот такой песней о карантине, которую исполнила её дочь. Музыку написала мама, а слова — бабушка.
Семейное творчество нашей читательницы
Школьники-льготники в других регионах уже начали получать питание, которое им должно заменить бесплатные горячие обеды в школе. Продуктовый набор от властей Москвы выглядит достаточно солидно и увесисто — есть молоко, сухой завтрак. подсолнечное масло, плитки шоколада, чай и соки. А вот у детей из некоторых регионов набор куда скромнее — кое-где им выдали только конфеты и сок (и это на неделю!).
А как обстоят дела в Новосибирске? Начали ли ваши дети получать продуктовые наборы? Расскажите нам, что туда входит — ждём ваших сообщений по номеру +7 923 157-00-00 (в любом мессенджере), или напишите нам на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Читатель прислал нам видео из автобуса №79 — всё-таки транспорт не пустует.
Искренне сочувствуем тем, чей день рождения выпал на период самоизоляции. Но зато это повод покреативить и устроить вечеринку в онлайн-формате.
А теперь давайте посмотрим, чем делятся самоизолированные новосибирцы в соцсетях. Начнём с самого милого — наших питомцев. Про прогулки с собаками мы уже писали, и даже делали подборку пёсиков на улицах, которых как будто стало гораздо больше на улицах, а вот про выгул кошек как-то умолчали. Но представьте, некоторые прогуливаются и с ними.
И снова к пёсикам. Напоминаем, прогуливаться с собакой в условиях ограничительных мер можно, но на ограниченном расстоянии. То есть побегать в ближайшем парке не получится, а сделать несколько кругов возле дома — вполне.
Не успели мы рассказать, что дороги сегодня преимущественно пусты, как нам в редакцию прислали фотографию небольшой пробки на Ипподромской. Как уточнил читатель, причиной затора стали дорожные работы. О них мы, кстати, рассказывали раньше — мэр Анатолий Локоть дал поручение дорожникам разобраться с ямами в городе, пока из-за самоизоляции на дорогах не такой интенсивный поток движения.
Напомним, с сегодняшнего дня полиция начинает устраивать проверки прохожим. Их цель — выяснить, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. А это значит, что без справки (если вы работающий) на улицу лучше не выходить, иначе вам могут выписать штраф. Он, кстати, составляет от 1000 до 30 000 рублей.
Впрочем, судя по индексу самоизоляции Яндекса (он равен 5 баллам — это максимальное значение), новосибирцы сегодня, в основном, остались дома. Или просто ещё слишком рано?
Планируете сегодня выходить на улицу?
Мы тут решили заглянуть в холодильники новосибирцев, чтобы выяснить, чем они запасаются на время самоизоляции. Удивительно, кто-то не делал запасов вообще, а некоторые в обязательном порядке запаслись парой-тройкой бутылочек вина. Поразглядывать содержимое холодильников можно здесь.
Доброе утро! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я буду вместе с вами следить за хроникой важных событий города. Что ещё изменилось в жизни Новосибирска из-за коронавируса и режима самоизоляции?
Не забывайте делиться со мной своими рассказами и мнениями. Задерживала ли вас или ваших близких полиция? Возникли ли у вас проблемы на работе из-за пандемии? Жду ваших сообщений на наш редакционный номер +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).