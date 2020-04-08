Смотрим, боятся ли штрафов и проверок новосибирцы или едут на работу: онлайн

Жители Новосибирской области продолжают отсиживаться дома в связи с введением в регионе ограничительных мер. По данным на сегодняшний день, 8 апреля, в Новосибирской области по-прежнему 11 заболевших коронавирусом, свыше 4 тысяч новосибирцев — под наблюдением врачей. Есть и статистика по первым штрафам — по 15 тысяч рублей заплатят трое нарушителей режима, которые должны были оставаться дома. Известно, что они находились под медицинским наблюдением.



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