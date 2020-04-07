На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Граждан могут оштрафовать на сумму от 1000 до 30 000 рублей, должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей; лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей; юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

С первого апреля сотрудники правоохранительных органов начали штрафовать жителей, которые нарушают режим самоизоляции. О первых случаях рассказываем тут — читайте, кто эти люди и где их задержали.

Как выглядит справка для работающих новосибирцев — показываем образец (по ссылке также можно скачать шаблон).

Сотрудникам каких компаний можно работать, несмотря на самоизоляцию и карантин? Вот список. С 6 апреля разрешение на работу дали работникам еще двух сфер.