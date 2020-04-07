Полиция также задержала 9 человек, нарушивших часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Известно, что они находились под медицинским наблюдением на самоизоляции.



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Накануне оперштаб сообщил о 9 новосибирцах, нарушивших режим самоизоляции, — на них были составлены административные протоколы.



В среду, 8 апреля, полицейские собираются устроить масштабный рейд по улицам Новосибирска и области — они будут искать прохожих, у которых нет с собой справки, разрешающей работать.