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Тема дня Полиция проверит прохожих (у вас есть справка?)
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Губернатор разрешил выгуливать собак только в пределах 100 метров от дома. А тем, кто должен сидеть дома по медицинским показаниям, и вовсе нельзя выходить на улицу (даже с домашними питомцами)

Губернатор разрешил выгуливать собак только в пределах 100 метров от дома. А тем, кто должен сидеть дома по медицинским показаниям, и вовсе нельзя выходить на улицу (даже с домашними питомцами)

В Новосибирской области продолжаются проверки соблюдения режима самоизоляции — на этот раз оштрафовали двух горожан и одного жителя области. Каждого — на 15 тысяч рублей. Они были под медицинским наблюдением и нарушили требования выданных предписаний.

— Первый гражданин, находившийся в Новосибирске, был задержан при посещении мест массового скопления людей, в частности, посещал продовольственный магазин. Второй житель областного центра выгуливал собаку. Третий гражданин (житель Черепанова) был задержан при передвижении на автомобиле, — говорят в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Полиция также задержала 9 человек, нарушивших часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Известно, что они находились под медицинским наблюдением на самоизоляции.

Вас или ваших близких оштрафовали за нарушение самоизоляции? Поделитесь с нами своей историей через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Можно анонимно. Интересно узнать ваше мнение о мерах, которые предпринимаются в области для борьбы с коронавирусом.

Накануне оперштаб сообщил о 9 новосибирцах, нарушивших режим самоизоляции, — на них были составлены административные протоколы.

В среду, 8 апреля, полицейские собираются устроить масштабный рейд по улицам Новосибирска и области — они будут искать прохожих, у которых нет с собой справки, разрешающей работать.

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