На сайте мужского журнала MAXIM продолжается голосование читателей за конкурсанток MISS MAXIM — теперь в нём принимают участие три девушки из Новосибирска.

За фото на обложке журнала решила побороться и Наталья Старченко. Девушке 24 года, она занимается кератиновым выпрямлением волос и работает с ботоксом.

Голосование проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из участниц случайные пары, а читателям остается выбрать ту девушку, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Сейчас у Наталья Старченко 49%, и она на 136 месте. В конкурсе уже принимают участие 240 девушек.