На сайте мужского журнала MAXIM продолжается голосование читателей за конкурсанток MISS MAXIM — теперь в нём принимают участие три девушки из Новосибирска.
За фото на обложке журнала решила побороться и Наталья Старченко. Девушке 24 года, она занимается кератиновым выпрямлением волос и работает с ботоксом.
Голосование проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из участниц случайные пары, а читателям остается выбрать ту девушку, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Сейчас у Наталья Старченко 49%, и она на 136 месте. В конкурсе уже принимают участие 240 девушек.
Каждый день список пополняется 20 новыми участницами. Заявки принимаются до 17 апреля, голосование продлится до 18 мая — предлагаем вам голосовать за участниц из Новосибирска. Мы уже писали про первую конкурсантку из Новосибирска, Марию Пещерскую. Сейчас она на 41-м месте. Вторая участница от Новосибирска — 19-летняя Светлана Гладких на 114-м месте.
В феврале ещё одна жительница Новосибирска решила попробовать силы на другом конкурсе красоты — «Мисс Россия — 2020». Посмотреть фотографии красотки можно тут.