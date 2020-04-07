В Брянске двое прихожан заразили коронавирусом 47 человек

Брянская область метит в регионы-лидеры по числу зараженных коронавирусом: местный губернатор Александр Богомаз объявил, что из 56 человек с официально подтвержденным диагнозом двое — прихожане евангелисткой церкви «Пробуждение» и еще 47 контактировавших с ними.
Известно, что зараженные вернулись из Испании и нарушили режим изоляции. За это время они успели встретиться более чем с 300 людьми. Всех контактировавших уже установили и поместили под наблюдение. Предварительно положительный результат на коронавирус у 33 человек.
— Проведена большая работа, <...> обследовано более 300 контактных. <...> Наши медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказывают всяческую помощь, на сегодня все, кто находится в больнице, чувствуют себя удовлетворительно. И как хорошая новость — сегодня-завтра двое будут выписаны, — сказал Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».
3 апреля суд Брянска приостановил деятельность «Пробуждения» на 90 дней, сообщает ТАСС. Община признана виновной в нарушении санитарного законодательства.
Напомним, что недавно коронавирус обнаружили у трех священников Московской епархии, симптомы выявлены еще у двух человек. РПЦ хоть и рекомендовала верующим молиться дома, однако храмы до сих пор принимают людей. Например, вот так в Екатеринбурге сегодня отметили Благовещение: десятки человек собрались на ступеньках храма, чтобы отпустить в небо птиц.