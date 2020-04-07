В Брянске двое прихожан заразили коронавирусом 47 человек

Брянская область метит в регионы-лидеры по числу зараженных коронавирусом: местный губернатор Александр Богомаз объявил, что из 56 человек с официально подтвержденным диагнозом двое — прихожане евангелисткой церкви «Пробуждение» и еще 47 контактировавших с ними.



Известно, что зараженные вернулись из Испании и нарушили режим изоляции. За это время они успели встретиться более чем с 300 людьми. Всех контактировавших уже установили и поместили под наблюдение. Предварительно положительный результат на коронавирус у 33 человек.

