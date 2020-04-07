Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля. Россияне, работающие в дни, официально объявленные президентом нерабочими, будут получать обычную, а не повышенную зарплату. Об этом сообщает РИА Новости.
— Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере, — уточнили в Роструде.
Принцип оплаты труда не меняется. Тем, кто сидит на окладе, оплачивать нерабочие дни будут в обычном размере, месячная зарплата останется неизменной. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни будут выплачивать соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.
На прошлой неделе Владимир Путин объявил, что нерабочие дни в стране продлятся до конца апреля, но окончательное решение осталось за главами отдельных регионов. При этом президент сразу же подписал указ, которым обязал работодателей сохранить зарплату всем сотрудникам предприятий, которые ушли на вынужденные «каникулы» и не могут работать из дома.