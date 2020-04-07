Рынок труда в Новосибирской области трясет вторую неделю — как только в городе стали закрываться заведения и торговые центры, а власти объявили о режиме самоизоляции. До этого мы рассказывали о проблемах в сфере общепита (некоторые бизнесмены открыто признались, что им нечем платить зарплату за апрель) и о мерах, которые предпринимают в крупных компаниях (2ГИС урезал зарплаты как рядовым сотрудникам, так и топ-менеджерам). Теперь настала очередь таксистов — некоторые из них собираются устроить забастовку в среду, 8 апреля, во второй половине дня. Причина протеста — действия агрегаторов на фоне повального сокращения заказов от населения.
— И так заказов мало. Гарантии убрали, аренда большая. И заработка нет у водителей, его просто нет! Водители бросают машины в таксопарке, сдают с долгами по аренде. А «Яндекс», когда боролся за клиентов, то понижал ценник за перевозку людей и гарантировал нам доплаты. Главное для них был клиент, — рассказывает Павел Веснин, водитель такси, который решил принять участие в забастовке.
Таксист утверждает, что раньше за 35 сделанных поездок «Яндекс» доплачивал 7270 рублей, а теперь снизил эту цифру до 4900 рублей.
— Сейчас в такой сложной ситуации нас как будто бросают, а комиссию как брали свою — так и берут. Если бы они хотя бы ее понизили, то повернулись бы лицом к водителям. «Ситимобил» то же самое, — говорит Павел.
Помимо него на работу завтра с 14:00 до 23:59 не выйдут еще минимум 20 водителей. О причинах забастовки рассказала и таксист Татьяна.
— В «Ситимобил» комиссия ниже, но стоит смена в два раза дешевле, чем в «Яндекс.Такси», и гарантированный доход они также урезали очень сильно. Заработки упали в 2,5 раза. Многие водители парковые машины просто поставили. Либо эти машины сдают за бесценок. Несут убытки все — от парков до водителей, — рассказывает Татьяна.
В «Яндекс.Такси» оперативно ответили на запрос от НГС и объяснили, почему так вышло.
— В «Яндекс.Такси» всегда действовали различные программы для стимулирования заработка партнеров сервиса. Условия таких программ в каждом городе разные, они могут меняться исходя из рыночной ситуации. Сегодня мы наблюдаем значительные изменения структуры поездок. В частности, быстро растет спрос на услуги доставки посылок на базе «Яндекс.Такси», так что планируем инвестировать в развитие и маркетинг этого направления. Оно может стать драйвером заказов такси, — считают в пресс-службе сервиса.
В компании «Ситимобил» сообщили следующее:
— Про забастовку слышали от партнеров, но она вызвана изменениями условий заработка не в нашем сервисе. С введением режима самоизоляции мы наблюдаем значительное снижение спроса на поездки, так как люди стараются оставаться дома и не передвигаться по городу без крайней необходимости. Сейчас в связи с уменьшением спроса мы оптимизируем все бонусы и доплаты, но оставляем их выше рынка. При этом у водителей такси по-прежнему есть возможность с нами зарабатывать. На прошлой неделе мы запустили тариф «Доставка», с помощью которого пассажиры смогут передать с водителем такси посылки и ценные вещи. Мы уверены, что новый тариф позволит водителям, подключенным к «Ситимобил», частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки.
Подобные истории, по данным источника НГС, происходят сейчас во многих регионах России. Причина — в снижении пассажиропотока и необходимости подстраиваться под ситуацию с распространением коронавирусной инфекции:
— Раньше между агрегаторами была большая конкуренция. Доплаты в 7270 рублей, о которых сейчас говорят таксисты (в каждом городе своя сумма), были своего рода стимулирующей выплатой от конкретного агрегатора — таким образом они мотивировали таксистов работать в первую очередь с ними — после одного заказа сразу брать следующий. Сейчас, когда количество поездок в разы сократилось (люди же сидят по домам), смысла в такой стимулирующей выплате нет — таксист в любом случае возьмет заказ, потому что их сейчас стало крайне мало. Водители же привыкли, что эта премия как само собой разумеющееся, и даже не задумываются, по какой причине и когда она появилась, за что платится. Так что это новые реалии, к которым всем стоит привыкать — рынок подстраивается под нынешнюю тяжелую ситуацию в городе и стране.
Вы работаете в другой сфере, но на вас также отразилась ситуация с коронавирусом? Вас сократили, отправили в неоплачиваемый отпуск, сильно урезали зарплату? Расскажите нам об этом. Редакция НГС готовит материал на эту тему.