— И так заказов мало. Гарантии убрали, аренда большая. И заработка нет у водителей, его просто нет! Водители бросают машины в таксопарке, сдают с долгами по аренде. А «Яндекс», когда боролся за клиентов, то понижал ценник за перевозку людей и гарантировал нам доплаты. Главное для них был клиент, — рассказывает Павел Веснин, водитель такси, который решил принять участие в забастовке.

Таксист утверждает, что раньше за 35 сделанных поездок «Яндекс» доплачивал 7270 рублей, а теперь снизил эту цифру до 4900 рублей.

— Сейчас в такой сложной ситуации нас как будто бросают, а комиссию как брали свою — так и берут. Если бы они хотя бы ее понизили, то повернулись бы лицом к водителям. «Ситимобил» то же самое, — говорит Павел.

Помимо него на работу завтра с 14:00 до 23:59 не выйдут еще минимум 20 водителей. О причинах забастовки рассказала и таксист Татьяна.

— В «Ситимобил» комиссия ниже, но стоит смена в два раза дешевле, чем в «Яндекс.Такси», и гарантированный доход они также урезали очень сильно. Заработки упали в 2,5 раза. Многие водители парковые машины просто поставили. Либо эти машины сдают за бесценок. Несут убытки все — от парков до водителей, — рассказывает Татьяна.