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С 6 апреля МФЦ снова начали свою работу — но теперь только по предварительной записи

С 6 апреля МФЦ снова начали свою работу — но теперь только по предварительной записи

Закрытие на неделю центров предоставления госуслуг — МФЦ — вызвало много вопросов у новосибирцев. Перед закрытием люди побежали скорее оформлять свои сделки с недвижимостью, а затем тревожились, что их деньги зависли.

В Росреестре поспешили успокоить горожан — в ведомстве корреспонденту НГС объяснили, что все сделки, по которым подали документы, зарегистрированы.

На что жаловались горожане

— Из-за закрытия МФЦ я подарила чужому дяде квартиру. Дело было так: 19 марта я продала квартиру в ипотеку, 2 апреля мне должны были выдать зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи, по которому я получила бы деньги за квартиру в банке. Но сейчас это сделать невозможно, так как договор застрял в Росреестре, выдача возможна только через МФЦ. А МФЦ не работают даже на выдачу, — писала в редакцию НГС читательница Яна 1 апреля.

Ещё одна читательница Александра 3 апреля тревожилась о том, что не может получить свидетельство, чтобы продавец квартиры получил деньги.

— У нас 26 марта прошла сделка. Документы мы сдали, но теперь неясно, как получить свидетельство, чтобы продавцу упали деньги. Они как-то это комментируют? И вообще, там внутри работают или нет? Я звонила в МФЦ по общему номеру — там робот говорил, что они до 6 апреля не работают. Просишь оператора, а его нет.

Как успокаивает новосибирцев Росреестр

Как рассказали корреспонденту НГС в Управлении Росреестра по Новосибирской области, несмотря на закрытые на неделю МФЦ, Росреестр оказывал и оказывает госуслуги в полном объеме в установленные законом сроки.

— Закрытие МФЦ вызвало панику среди лиц, которые продали недвижимость, сдали документы и не смогли их забрать с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Росреестр информирует, что поводов волноваться нет. Невозможность получения документов в МФЦ не могла ограничить оборот недвижимости, исключить получение денежных средств в банках за проданную недвижимость. Если были сданы документы и МФЦ не работал, Росреестр Новосибирской области зарегистрировал сделку по представленным документам, — заверили в ведомстве.

В Росреестре напомнили, что право считается возникшим с момента государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то есть с момента внесения соответствующей записи в ЕГРН.

Проверить статус своего заявления, если вы лично предоставляли документы в МФЦ до нерабочей недели, можно здесь. Если там есть информация о зарегистрированном праве, можно смело получать сведения из ЕГРН.

Как добавили в Росреестре, банки, риелторы и иные заинтересованные лица могут получить информацию из ЕГРН в электронном виде. Для этого на портале Росреестра нужно заказать выписку из ЕГРН или получить сведения через доступ к ФГИС ЕГРН (раздел «Электронные услуги и сервисы»). Также информацию о зарегистрированном праве можно получить на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам в режиме online». Все вопросы по услугам ведомства можно задать на горячей линии: 8 800 100-34-34.

В среду, 8 апреля, с 13 до 14 часов в официальном аккаунте новосибирского Росреестра в Instagram пройдет прямая трансляция. На вопросы подписчиков ответит заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. В том числе она объяснит, что делать, если за проданную недвижимость вы не можете получить денежные средства из банка.

Как теперь работает МФЦ

С 6 апреля МФЦ принимает документы как на регистрацию прав и кадастровый учет, так и на их выдачу — но по предварительной записи.

Как сейчас организован приём, можно посмотреть на этих фото.

Сотрудники МФЦ на площади Труда теперь встречают посетителей в масках и с антисептиком

Сотрудники МФЦ на площади Труда теперь встречают посетителей в масках и с антисептиком

Во вновь открытых МФЦ появились надписи на диванах о необходимости соблюдать дистанцию

Во вновь открытых МФЦ появились надписи на диванах о необходимости соблюдать дистанцию

В МФЦ просят посетителей приходить за 10 минут до начала приёма по предварительной записи<br><br>

В МФЦ просят посетителей приходить за 10 минут до начала приёма по предварительной записи

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