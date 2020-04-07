Закрытие на неделю центров предоставления госуслуг — МФЦ — вызвало много вопросов у новосибирцев. Перед закрытием люди побежали скорее оформлять свои сделки с недвижимостью, а затем тревожились, что их деньги зависли.
В Росреестре поспешили успокоить горожан — в ведомстве корреспонденту НГС объяснили, что все сделки, по которым подали документы, зарегистрированы.
На что жаловались горожане
— Из-за закрытия МФЦ я подарила чужому дяде квартиру. Дело было так:
Ещё одна читательница Александра
— У нас 26 марта прошла сделка. Документы мы сдали, но теперь неясно, как получить свидетельство, чтобы продавцу упали деньги. Они как-то это комментируют? И вообще, там внутри работают или нет? Я звонила в МФЦ по общему номеру — там робот говорил, что они до
Как успокаивает новосибирцев Росреестр
Как рассказали корреспонденту НГС в Управлении Росреестра по Новосибирской области, несмотря на закрытые на неделю МФЦ, Росреестр оказывал и оказывает госуслуги в полном объеме в установленные законом сроки.
— Закрытие МФЦ вызвало панику среди лиц, которые продали недвижимость, сдали документы и не смогли их забрать с
В Росреестре напомнили, что право считается возникшим с момента государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то есть с момента внесения соответствующей записи в ЕГРН.
Проверить статус своего заявления, если вы лично предоставляли документы в МФЦ до нерабочей недели, можно здесь. Если там есть информация о зарегистрированном праве, можно смело получать сведения из ЕГРН.
Как добавили в Росреестре, банки, риелторы и иные заинтересованные лица могут получить информацию из ЕГРН в электронном виде. Для этого на портале Росреестра нужно заказать выписку из ЕГРН или получить сведения через доступ к ФГИС ЕГРН (раздел «Электронные услуги и сервисы»). Также информацию о зарегистрированном праве можно получить на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам в режиме online». Все вопросы по услугам ведомства можно задать на горячей линии:
В среду, 8 апреля, с 13 до 14 часов в официальном аккаунте новосибирского Росреестра в Instagram пройдет прямая трансляция. На вопросы подписчиков ответит заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. В том числе она объяснит, что делать, если за проданную недвижимость вы не можете получить денежные средства из банка.
Как теперь работает МФЦ
С 6 апреля МФЦ принимает документы как на регистрацию прав и кадастровый учет, так и на их выдачу — но по предварительной записи.
Как сейчас организован приём, можно посмотреть на этих фото.
Мы подобно рассказывали о том, как попасть на приём в МФЦ во время режима самоизоляции в стране.