Закрытие на неделю центров предоставления госуслуг — МФЦ — вызвало много вопросов у новосибирцев. Перед закрытием люди побежали скорее оформлять свои сделки с недвижимостью, а затем тревожились, что их деньги зависли.

В Росреестре поспешили успокоить горожан — в ведомстве корреспонденту НГС объяснили, что все сделки, по которым подали документы, зарегистрированы.



На что жаловались горожане