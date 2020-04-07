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Сейчас все силы врачей направлены на борьбу с коронавирусом и его распространением

Сейчас все силы врачей направлены на борьбу с коронавирусом и его распространением

В Новосибирской области из-за распространения коронавируса прекратили вакцинацию населения от клещевого энцефалита. При этом первый укус клеща в регионе был зафиксирован ещё 2 марта.

— Вакцинация от клещевого энцефалита приостановлена, как и всё, что связано с диспансеризацией, до особого распоряжения. Если это третья окончательная вакцинация по клещевому энцефалиту, то время её поставить у нас ещё будет. Если это первичная вакцинация, то она будет идти по экспресс-методике с интервалом в две недели. Я очень надеюсь, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мае разрешится. Мы, конечно, должны запастись терпением. Понятно, что у нас сроки сдвигаются, — рассказала Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области.

Мы следим за ситуацией в городе в нашей онлайн-трансляции.

На 7 апреля в городе зарегистрировано 11 случаев коронавируса. Один из пациентов не выезжал за границу и не контактировал с заболевшими.

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