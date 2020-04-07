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Банковские мошенники придумали новые схемы развода из-за коронавируса

Преступники притворяются даже волонтерами, чтобы украсть деньги с карт

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Мошенники делают всё, чтобы узнать данные банковских карт

Мошенники делают всё, чтобы узнать данные банковских карт

Банк России предупредил о новых способах мошенничества для хищения денег с банковских счетов — теперь из-за коронавируса. Мошенники обзванивают людей, обещая отсрочки по кредитам, компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты, услуги по диагностике заражения COVID-19 и даже волонтерство.

— Всё в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет, — сообщили в Центробанке.

Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций — не только банков, но Минздрава, Роспотребнадзора, ВОЗ и других организаций. Всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах.

— Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка, — заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

ЦБ рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Мошенники пользуются не только банковскими переводами — есть и те, кто работает по старинке. Мы уже писали об основных схемах, которые изобрели преступники.

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