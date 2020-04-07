Банковские мошенники придумали новые схемы развода из-за коронавируса

Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций — не только банков, но Минздрава, Роспотребнадзора, ВОЗ и других организаций. Всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах.

— Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка, — заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.



ЦБ рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Мошенники пользуются не только банковскими переводами — есть и те, кто работает по старинке. Мы уже писали об основных схемах, которые изобрели преступники.