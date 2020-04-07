Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников обмолвился, что режим самоизоляции можно прекратить в любой момент, если ситуация позволит (полностью его цитату читайте тут).

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В Новосибирской области, по данным на 7 апреля, 11 человек заболело коронавирусом.