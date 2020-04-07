В Новосибирской области пока нет возможности снять режим самоизоляции раньше объявленного срока (30 апреля) — такое заявление сделала Лариса Позднякова, главный инфекционист региона.
— Пока такой вопрос не стоит. Мы прекрасно понимаем, что сегодня при помощи этих мер ограничили завозные случаи с территории других государств. И это правильно. У нас сейчас есть другая высокоэпидемологичная точка — Москва и Московская область. Внутренних рейсов и прибывающих людей много. И есть опасность привоза оттуда. Поэтому режим самоизоляции будет продолжаться. Всё остаётся так, как остаётся, — рассказала Лариса Позднякова на брифинге о работе оперштаба по коронавирусу.
Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников обмолвился, что режим самоизоляции можно прекратить в любой момент, если ситуация позволит (полностью его цитату читайте тут).
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В Новосибирской области, по данным на 7 апреля, 11 человек заболело коронавирусом.