И если бы члены сельсовета на очередном объезде не нашли животное, то, скорее всего, она бы погибла. Косуля сейчас медленно идёт на поправку.



— Жители с лесниками ей заготавливают еду — молодые побеги ивняка, осины. До пятницы не ела сама, но сейчас уже начала. Заставляем её вставать, разминаем ей лапки, ставим капельницы, — объяснила координатор.

Как только косуле станет лучше, её перевезут в Кудряши. У неё, по словам волонтеров, есть все шансы вернуться в дикую природу.

В середине марта новосибирец Андрей Божко наткнулся на несколько туш косуль в лесополосе Краснозёрского района, куда он отправился отдыхать вместе с семьёй на снегоходах. Предполагается, что животные в этом году умирают от голода.