Новосибирские волонтёры выхаживают истощенную беременную косулю — умирающее животное нашли жители Кудряшей и обратились за помощью.
— Нашли её жители на территории Кудряшевского заказника. Они обратились сразу за помощью и к нам, и к конному приюту в Кудряшах. Мы взяли её на совместное попечение. Это молодая беременная самка. Её осмотрел ветеринар. Она оказалась истощена, что в принципе после такой зимы неудивительно. Снег был глубокий, высокий, а еды очень мало. Возможно, она чего-то испугалась и бежала, пока не выбилась из сил, легла и встать просто не смогла. У неё образовались пролежни, — рассказала корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных.
Автор: ЦРДЖ
И если бы члены сельсовета на очередном объезде не нашли животное, то, скорее всего, она бы погибла. Косуля сейчас медленно идёт на поправку.
— Жители с лесниками ей заготавливают еду — молодые побеги ивняка, осины. До пятницы не ела сама, но сейчас уже начала. Заставляем её вставать, разминаем ей лапки, ставим капельницы, — объяснила координатор.
Как только косуле станет лучше, её перевезут в Кудряши. У неё, по словам волонтеров, есть все шансы вернуться в дикую природу.
В середине марта новосибирец Андрей Божко наткнулся на несколько туш косуль в лесополосе Краснозёрского района, куда он отправился отдыхать вместе с семьёй на снегоходах. Предполагается, что животные в этом году умирают от голода.