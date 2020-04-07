— В марте температура отличалась на 4–8 градусов, а апрель принял эстафету тёплых месяцев. Температура ожидается на один-полтора градуса выше нормы, в Новосибирской области средние температуры — от 0 до +6 градусов. Количество осадков в норме, в южных районах возможен дефицит осадков. С 7 по 15 апреля температурный фон будет выше нормы на 3–5 градусов, — сообщила Анна Лапчик.



Однако уже завтра, 7 апреля, в регионе ожидается похолодание и понижение температуры. Усилится ветер, а ночью с 8 на 9 апреля усиление ветра дойдёт до опасных значений — 25–27 м/с.



По словам Анны Лапчик, в мае произойдёт «уменьшение положительной аномалии», а месяц окажется дождливым, что неблагоприятно отразится на гидрологической ситуации.



— В июне ожидается повышение температуры, в Новосибирской области она составит 16–19 градусов тепла, то есть выше нормы на 1–2 градуса. Месячное количество осадков в норме. В июле погода не будет существенно отличаться от среднемноголетних наблюдений — 19–21 градус, количество осадков выше нормы, — добавила она.

