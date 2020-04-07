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Синоптики прогнозируют дождливый май и довольно тёплое лето с температурами, соответствующими многолетним наблюдениям

Синоптики прогнозируют дождливый май и довольно тёплое лето с температурами, соответствующими многолетним наблюдениям

Новосибирские синоптики составили новый прогноз на новосибирское лето и первый осенний месяц. На прошлой неделе синоптики предупреждали о сухом и холодном мае, однако, судя по уточнённому прогнозу, ситуация будет складываться иначе и нас уже в ближайшее время ожидают дожди.

Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик рассказала, что в летний период температурный фон в целом будет соответствовать норме, а аномально высокие температуры уже прошли — они фиксировались в январе — марте.

— В марте температура отличалась на 4–8 градусов, а апрель принял эстафету тёплых месяцев. Температура ожидается на один-полтора градуса выше нормы, в Новосибирской области средние температуры — от 0 до +6 градусов. Количество осадков в норме, в южных районах возможен дефицит осадков. С 7 по 15 апреля температурный фон будет выше нормы на 3–5 градусов, — сообщила Анна Лапчик.

Однако уже завтра, 7 апреля, в регионе ожидается похолодание и понижение температуры. Усилится ветер, а ночью с 8 на 9 апреля усиление ветра дойдёт до опасных значений — 25–27 м/с.

По словам Анны Лапчик, в мае произойдёт «уменьшение положительной аномалии», а месяц окажется дождливым, что неблагоприятно отразится на гидрологической ситуации.

— В июне ожидается повышение температуры, в Новосибирской области она составит 16–19 градусов тепла, то есть выше нормы на 1–2 градуса. Месячное количество осадков в норме. В июле погода не будет существенно отличаться от среднемноголетних наблюдений — 19–21 градус, количество осадков выше нормы, — добавила она.

В последнем летнем месяце осадки будут соответствовать норме, как и температура, а в сентябре ожидается похолодание — температуры составят 9–11 градусов.

Анна Лапчик также подчеркнула, что это фоновый прогноз, который будет корректироваться.

О штормовом ветре мы писали вчера — в Новосибирске ожидается резкое ухудшение погодных условий.

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