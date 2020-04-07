Один из крупнейших продавцов спортивных товаров — сеть «Спортмастер» — закрыл большую часть своих магазинов, предложив сотрудникам перейти в «Пятерочку», «Перекресток» и «Ашан». Официально о сокращении в компании не говорят, но тем, кто не сможет трудоустроиться в предложенных торговых точках, сеть выплатит средства в размере одного МРОТ и попрощается до лучших времен, как только магазины откроются вновь. Об этом также сообщает «Коммерсантъ», уточняя, что официальный комментарий в компании планируют сделать позднее.
— Сотрудники могут продолжить работу в магазинах партнеров, а после — вернуться на свои рабочие места в «Спортмастер», — уточнили нам по телефону горячей линии «Спортмастера».
Источник в Тюмени, который работал в компании, сообщает, что в городе консервируют все магазины, оставляют только два для выдачи интернет-заказов. Сотрудников просят уйти в отпуск за свой счет.
— Платят МРОТ, но с перспективой увольнения. То есть прямо увольнений нет, но советуют людям искать работу — в «Пятерочке», «Ашане». Говорили, что всем помогут устроиться, но на деле ни вакансий, ни ставок нет, — рассказывает собеседник 72.RU.
На сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом закрытыми оказались 344 магазина сети по всей стране, по этой ссылке можно посмотреть какие. В оставшемся 151 магазине можно получить оплаченный заказ. При этом в компании не исключают, что серия закрытий продолжится. «Постарайтесь забрать свои заказы до того, как выбранный вами магазин закроется», — уточняется в объявлении на сайте.
— Часть магазинов полностью закрыты, это временная мера. Клиент может заказать доставку через сайт компании. Заказ до двери доставит либо сотрудник «Спортмастера», либо курьерская служба. Также у нас остались магазины, которые работают на выдачу, — рассказали по телефону горячей линии «Спортмастера».
При этом пользователи соцсетей на официальной странице компании «ВКонтакте» жалуются, что доставка значительно задерживается.