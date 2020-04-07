Сегодня над Новосибирском взойдёт огромная Луна

Грядущей ночью в небе над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние — Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние в этом году.
— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — сообщила Виктория Дамм, специалист УНЦ «Планетарий».
В этом году наибольший диаметр у Луны будет ночью с 7 на 8 апреля. Спутник окажется на минимальном расстоянии от Земли в 01:10 — тогда Луна приблизится на 356 тысяч 908 км.
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В марте Луна также приближалась к Земле в момент полнолуния, однако тогда она подошла на 357 тысяч 128 км.