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Наука

Сегодня над Новосибирском взойдёт огромная Луна

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние в этом году

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Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние

Грядущей ночью в небе над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние — Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние в этом году.

— Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска, — сообщила Виктория Дамм, специалист УНЦ «Планетарий».

В этом году наибольший диаметр у Луны будет ночью с 7 на 8 апреля. Спутник окажется на минимальном расстоянии от Земли в 01:10 — тогда Луна приблизится на 356 тысяч 908 км.

Если вы сегодня ночью будете наблюдать за Луной — присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В марте Луна также приближалась к Земле в момент полнолуния, однако тогда она подошла на 357 тысяч 128 км.

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ЛунаСуперлуниеАстрономия
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