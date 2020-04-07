В МЧС подсчитали количество дач, которые может затопить — масштаб паводка

По его словам, критическим уровнем воды в Оби считается уровень в 360 см. Эта отметка может быть пройдена уже во второй декаде апреля.



Как отметил Виктор Орлов, в Новосибирской области в зоне подтопления могут оказаться 14 населённых пунктов в 10 районах области.



— Река Карасук (Кочковский район) и река Бакса (Колыванский район) — вот эти две точки на карте региона, как мы видим, достаточно серьёзно могут осложнить гидрологическую обстановку, — добавил начальник ГУ МЧС.



Сейчас в области уже подготовлены 15 пунктов временного размещения, проведена авиаразведка и проверка гидротехнических сооружений. А вчера, 6 апреля, специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России во избежание затопления жилых домов в селе Кубовая и СНТ «Ручеек» разрушили временную дамбу и установили механизированный мост. Это сооружение будет работать в период первой волны паводка, после чего администрация района приступит к ремонту дорожного полотна.



Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик уточнила, что в начале апреля в Новосибирской области почти не было осадков, однако май выдастся дождливым, в связи с чем гидрологическая обстановка ухудшится.

