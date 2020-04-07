В МЧС подсчитали количество дач, которые может затопить — масштаб паводка

Сегодня, 7 апреля, начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов дал прогноз по весенне-летнему половодью в регионе.
По предварительным данным, подтопление затронет участки в Первомайском и Советском районах города, а также ряд населённых пунктов в области.
— Сейчас становится понятно, что так просто, как в прошлом и позапрошлом годах, мы это период паводка не пройдем. С мая уровень воды в Оби достигнет 420 сантиметров и, возможно, продержится июнь. 300–400 участков на территории Первомайского и Советского районов могут попасть под подтопления: 9 дачных сообществ, — заявил Виктор Орлов.
По его словам, критическим уровнем воды в Оби считается уровень в 360 см. Эта отметка может быть пройдена уже во второй декаде апреля.
Как отметил Виктор Орлов, в Новосибирской области в зоне подтопления могут оказаться 14 населённых пунктов в 10 районах области.
— Река Карасук (Кочковский район) и река Бакса (Колыванский район) — вот эти две точки на карте региона, как мы видим, достаточно серьёзно могут осложнить гидрологическую обстановку, — добавил начальник ГУ МЧС.
Сейчас в области уже подготовлены 15 пунктов временного размещения, проведена авиаразведка и проверка гидротехнических сооружений. А вчера, 6 апреля, специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России во избежание затопления жилых домов в селе Кубовая и СНТ «Ручеек» разрушили временную дамбу и установили механизированный мост. Это сооружение будет работать в период первой волны паводка, после чего администрация района приступит к ремонту дорожного полотна.
Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик уточнила, что в начале апреля в Новосибирской области почти не было осадков, однако май выдастся дождливым, в связи с чем гидрологическая обстановка ухудшится.
О том, что Новосибирскую область ждёт тяжёлый паводок, говорил в конце февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Тогда же он поручил профильным министерствам усилить меры по борьбе с паводком.