За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб. Первые случаи зарегистрированы в Карачаево-Черкесской Республике — там заболели сразу три человека.
Из-за подозрения на коронавирус 185 тысяч россиян остаются под наблюдением врачей. Проведено более 795 тысяч тестов, сообщили в Роспотребнадзоре.
В мире, по данным Университета Хопкинса, зарегистрировано 1 347 676 заражений, почти 75 тысяч человек скончались, более 277 тысяч выздоровели. На первом месте находятся Штаты — у них 368 тысяч зараженных, на втором месте Испания (136 тысяч), на третьем — Италия (132 тысячи человек). В Китае, где началась пандемия, впервые с начала года не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, там врачи отмечают 32 новых случая заражения. Все случаи завозные. В общей сложности в стране сейчас болеют 1242 человека.