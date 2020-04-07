За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб. Первые случаи зарегистрированы в Карачаево-Черкесской Республике — там заболели сразу три человека.



Из-за подозрения на коронавирус 185 тысяч россиян остаются под наблюдением врачей. Проведено более 795 тысяч тестов, сообщили в Роспотребнадзоре.

