Школьники всего второй день находятся на дистанционном обучении, но большинство родителей уже хотят отправить их обратно в школу. И нет, не потому, что дети надоели им дома (хотя, кто знает), а потому, что дистанционка — это сущий ад. Мы поговорили с родителями о том, с чем им приходится сейчас сталкиваться.
Редакция НГС попросила новосибирских родителей, у кого есть дети школьного возраста, написать нам в инстаграме и рассказать свою точку зрения. Все откликнувшиеся — мамы (а папы делают домашние задания с детьми?). Чаще всего родители жалуются на недоработку самой системы дистанционного образования и некомпетентность в этих вопросах директоров школ, которые не могут наладить общение между учителями и учениками. Что еще доводит родителей до нервного срыва? Смотрим дальше!
«Я заново пошла в школу»
У Юлии Алексеевой дома два школьника — один учится в четвертом классе, а второй в девятом. Вот её мнение:
— Плюсов ноль, за исключением того, что я заново пошла в школу. Все неорганизованно. Причем не по вине учителей школы, а в силу всеобщего бардака в стране. Сайты для начальной школы просто не работают. Учу сама. А старшего ребёнка вообще не знаю, как учить. Подача нового материала своими силами. Это не обучение, это издевательство над нашими детьми.
«Бонусом мой дергающийся глаз»
Дарина Ковалева, мама второклассника из школы № 82, делится своей историей (и фото):
— С переходом на дистанционное обучение есть, конечно, свои плюсы и минусы. Из плюсов: мы много времени проводим вдвоём, при изучении новой темы я все внимание уделяю сыну. В школе учителю сложно объяснять каждому ученику новую тему, их в классе минимум тридцать. Мы не торопимся, так как не ждём, что прозвенит звонок и нужно успеть выполнить задания.
Из минусов — безусловно то, что ребёнку некуда деть свою энергию. Нет возможности встретиться с друзьями и погулять. Ну и бонусом мой дергающийся глаз. Низкий поклон учителям, у меня дома один ребёнок, а им приходится справляться с таким количеством! Придумывать развлечения дома становится всё сложнее и сложнее. Зато сын овладел искусством кулинарии, мытья посуды и глажки белья.
«Просто ужас»
Мама первоклассника под ником vernaia.k в инстаграме рассказала об ужасах предстоящей аттестации:
— Никакой конкретной схемы нет, учителя толком не информированы и не могут ничего рассказать родителям. Ужас и паника преобладают над другими эмоциями. Мне тревожно за то, как потом будет выглядеть эта аттестация. Нас обязали перейти на «Яндекс.Учебник», хотя с начала учебного года у нас была другая платформа для тренировки в свободное от учебы время — «Учи.ру».
Вчера было первое официальное занятие на «Яндекс.Учебнике», всё выполнено безукоризненно правильно, благо есть скриншоты. Учитель скидывает результаты, и я вижу, что успеваемость моего ребенка по этому модулю — 10%. Шок. Куча вопросов, на что учитель мог сказать только, что это какие-то сбои программы. Я всё понимаю, но нельзя по неисправной программе ставить реальные оценки. Такая ситуация не у нас одних, у кого-то за вовремя выполненные задания стоит вообще 0%. «Яндекс.Учебник» предусматривает занятия по русскому, математике, окружающему миру. А как будут аттестоваться остальные предметы? Никто не знает.
«Иностранные языки — отдельная боль»
Мама второклассника Марина Сидорова жалуется на систему, которую практикует их школа:
— До ночи вчера сидела и всё отправляла: каждому учителю на свой электронный адрес. Плюс задания, видеоуроки не загружаются весь день, приходится объяснять своими силами. Это просто ужасная система, неотработанная, недоработанная, весь день уходит на домашнее задание. У нас еще немецкий язык, по нему только учебник, никаких видеоуроков, хорошо, что у нас бабушка владеет языком, а так не смогли бы заниматься.
«Будем учиться ночью»
Ксения Козлова, мама ученика школы № 50 жалуется на то, что сайты постоянно на техобслуживании:
— Дали детям три сайта. Где хочется учителю — там задания и пишет. Вчера весь день скидывали задания по принципу «кто успел, того и тапки». Задания были по физ-ре, алгебре, физике, китайскому, литературе, английскому. Детям все это предлагалось сдать до 11–12 утра 7 апреля. Сегодня один из основных сайтов на техническом обслуживании. По информации от других классов, сайт заработает после 20:00. Видимо, дочь будет учиться ночью.
«Лучше бы я в школу пошел»
Своим мнением и мнением своего школьника делится читательница под ником Во всем есть плюсы:
— У меня сын вчера занимался учебой весь день (им задания на WhatsApp выслали) и говорит мне потом: «Мама, такое ощущение, что целую неделю в один день отпахал, лучше бы я в школу пошёл». Вот, говорю, а то больше всех выпрашивал дистанционку и гундел, что школа тебя задолбала. Хоть какая-то польза от этого психоза. Теперь вприпрыжку побежит и с радостью, как только разрешат.
А как обстоят дела с дистанционным обучением у вас? Может, вы придумали способ, как легко учить своего школьника или нашли полезные ресурсы? Пишите свое мнение в комментариях!
Дистанционное образование — это...
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