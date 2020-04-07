«Я заново пошла в школу»



У Юлии Алексеевой дома два школьника — один учится в четвертом классе, а второй в девятом. Вот её мнение:



— Плюсов ноль, за исключением того, что я заново пошла в школу. Все неорганизованно. Причем не по вине учителей школы, а в силу всеобщего бардака в стране. Сайты для начальной школы просто не работают. Учу сама. А старшего ребёнка вообще не знаю, как учить. Подача нового материала своими силами. Это не обучение, это издевательство над нашими детьми.



«Бонусом мой дергающийся глаз»



Дарина Ковалева, мама второклассника из школы № 82, делится своей историей (и фото):



— С переходом на дистанционное обучение есть, конечно, свои плюсы и минусы. Из плюсов: мы много времени проводим вдвоём, при изучении новой темы я все внимание уделяю сыну. В школе учителю сложно объяснять каждому ученику новую тему, их в классе минимум тридцать. Мы не торопимся, так как не ждём, что прозвенит звонок и нужно успеть выполнить задания.



Из минусов — безусловно то, что ребёнку некуда деть свою энергию. Нет возможности встретиться с друзьями и погулять. Ну и бонусом мой дергающийся глаз. Низкий поклон учителям, у меня дома один ребёнок, а им приходится справляться с таким количеством! Придумывать развлечения дома становится всё сложнее и сложнее. Зато сын овладел искусством кулинарии, мытья посуды и глажки белья.