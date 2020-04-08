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А что хранится в вашем холодильнике? Вы закупились перед самоизоляцией? Или продолжаете, как и раньше, каждый день ходить по магазинам?

А что хранится в вашем холодильнике? Вы закупились перед самоизоляцией? Или продолжаете, как и раньше, каждый день ходить по магазинам?

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля. В это время жителям можно выходить из дома только в магазины, аптеки, а также погулять с собакой (и некоторым поработать). Мы попросили читателей сфотографировать свои холодильники, чтобы посмотреть, как они запасаются (или нет) продуктами на это время. Что из этого получилось — смотрите в нашей подборке.

Некоторые хранят в холодильнике только самое необходимое. «Я пачку ультрапастеризованного молока взяла на всякий случай, вот это можно счесть как запаску.&nbsp;Потому что магазины-то продолжают работать, нормально всё», — рассказывает Рита<br>

Некоторые хранят в холодильнике только самое необходимое. «Я пачку ультрапастеризованного молока взяла на всякий случай, вот это можно счесть как запаску. Потому что магазины-то продолжают работать, нормально всё», — рассказывает Рита

—&nbsp;В морозилке у меня мясо и креветки, на полках — овощи, фрукты, хлеб, сыр, молочные продукты, соусы и суп. Ещё есть несколько бутылочек вина. Ассортимент всегда примерно одинаковый, не закупалась на карантин и не планирую, — рассказывает Юлия

— В морозилке у меня мясо и креветки, на полках — овощи, фрукты, хлеб, сыр, молочные продукты, соусы и суп. Ещё есть несколько бутылочек вина. Ассортимент всегда примерно одинаковый, не закупалась на карантин и не планирую, — рассказывает Юлия

— В нашем холодильнике в целом всё, как обычно: одна из полок занята различными соусами, потому что мы с парнем часто готовим бургеры и любим блюда азиатской кухни.&nbsp;В морозилке есть запас мороженого и брокколи для супа-пюре. Из нового — нам пришлось сделать запас магазинных пельменей и вареников. Я так делать не люблю, но поскольку работа сейчас у журналистов «ещё более круглосуточная», чем обычно, то такой способ приготовления пищи спасает,&nbsp;— говорит журналист НГС Мария Тищенко

— В нашем холодильнике в целом всё, как обычно: одна из полок занята различными соусами, потому что мы с парнем часто готовим бургеры и любим блюда азиатской кухни. В морозилке есть запас мороженого и брокколи для супа-пюре. Из нового — нам пришлось сделать запас магазинных пельменей и вареников. Я так делать не люблю, но поскольку работа сейчас у журналистов «ещё более круглосуточная», чем обычно, то такой способ приготовления пищи спасает, — говорит журналист НГС Мария Тищенко

У кого-то дома есть запасы вне зависимости от того, введён в городе режим самоизоляции или нет.&nbsp;Так выглядит холодильник одной сибирячки после плановой поездки за продуктами — она закупается сразу на неделю

У кого-то дома есть запасы вне зависимости от того, введён в городе режим самоизоляции или нет. Так выглядит холодильник одной сибирячки после плановой поездки за продуктами — она закупается сразу на неделю

А такой набор лежит в холодильнике жительницы Новосибирска, которая худеет к лету

А такой набор лежит в холодильнике жительницы Новосибирска, которая худеет к лету

— Сверху остатки компота, посередине остатки пшенной каши, внизу остатки горохового супа. Не забит холодильник, но не голодаем,&nbsp;— пишет читательница

— Сверху остатки компота, посередине остатки пшенной каши, внизу остатки горохового супа. Не забит холодильник, но не голодаем, — пишет читательница

— Холодильник пустой, я с двумя детьми дома. В магазин некому идти. Ещё крупы есть и мясо, их едим,&nbsp;— делится другая сибирячка

— Холодильник пустой, я с двумя детьми дома. В магазин некому идти. Ещё крупы есть и мясо, их едим, — делится другая сибирячка

— В основном всегда стараемся забивать холодильник под завязку раз в неделю и минимизировать походы в магазины. А вот макароны и тушёнку купили про запас, сладостей тоже про запас взяли ребенку и две пачки каш, чтобы не выходить лишний раз, но все равно, видимо, придётся,&nbsp;— рассказывает другая читательница

— В основном всегда стараемся забивать холодильник под завязку раз в неделю и минимизировать походы в магазины. А вот макароны и тушёнку купили про запас, сладостей тоже про запас взяли ребенку и две пачки каш, чтобы не выходить лишний раз, но все равно, видимо, придётся, — рассказывает другая читательница

Одна из читательниц не беспокоится из-за обстановки в городе, поэтому не делает запасов. «Я пока работаю со справкой. Работа&nbsp;— магазин&nbsp;— дом. На улице&nbsp;— в маске и перчатках. На машине. Так что в нашей семье пока всё спокойно»,&nbsp;— рассказывает женщина<br>

Одна из читательниц не беспокоится из-за обстановки в городе, поэтому не делает запасов. «Я пока работаю со справкой. Работа — магазин — дом. На улице — в маске и перчатках. На машине. Так что в нашей семье пока всё спокойно», — рассказывает женщина

— Я примерно раз в два дня хожу в магазин, у меня стоит всего одна пачка гречки, продукты беру по мере необходимости,&nbsp;— говорит сибирячка Анна

— Я примерно раз в два дня хожу в магазин, у меня стоит всего одна пачка гречки, продукты беру по мере необходимости, — говорит сибирячка Анна

— Не запасались вообще, это на даче, всё, что есть. А морозилка вообще пустая,&nbsp;— признается еще одна жительница Новосибирска

— Не запасались вообще, это на даче, всё, что есть. А морозилка вообще пустая, — признается еще одна жительница Новосибирска

Некоторые всё-таки покупают продукты впрок. «Наши запасы»,&nbsp;— кратко комментирует эту фотографию еще одна наша читательница<br>

Некоторые всё-таки покупают продукты впрок. «Наши запасы», — кратко комментирует эту фотографию еще одна наша читательница

— Мы всегда закупали продукты раз в неделю, поэтому ничего не изменилось. Обычно делаем запасы заморозки, круп — это очень удобно. В данный момент в холодильнике ещё больше сливок и сыра, чем обычно, потому что скоро у мужа день рождения. Из «карантинного» есть имбирь и лимоны, которые мы покупаем редко,&nbsp;— делится Марина

— Мы всегда закупали продукты раз в неделю, поэтому ничего не изменилось. Обычно делаем запасы заморозки, круп — это очень удобно. В данный момент в холодильнике ещё больше сливок и сыра, чем обычно, потому что скоро у мужа день рождения. Из «карантинного» есть имбирь и лимоны, которые мы покупаем редко, — делится Марина

А вы запаслись продуктами на время самоизоляции?

    Ранее НГС рассказывал о том, как в Новосибирске подскочили цены на имбирь — цена на него превысила 2000 рублей. Мы также делали обзор, в какие магазины ходить безопасно, потому что в них выдают маски и перчатки, а тележки и воздух обеззараживают.

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    самоизоляциязапас продуктовкоронавирус в Новосибирске
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