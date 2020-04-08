— В нашем холодильнике в целом всё, как обычно: одна из полок занята различными соусами, потому что мы с парнем часто готовим бургеры и любим блюда азиатской кухни. В морозилке есть запас мороженого и брокколи для супа-пюре. Из нового — нам пришлось сделать запас магазинных пельменей и вареников. Я так делать не люблю, но поскольку работа сейчас у журналистов «ещё более круглосуточная», чем обычно, то такой способ приготовления пищи спасает, — говорит журналист НГС Мария Тищенко

Фото: Мария Тищенко