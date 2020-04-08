Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля. В это время жителям можно выходить из дома только в магазины, аптеки, а также погулять с собакой (и некоторым поработать). Мы попросили читателей сфотографировать свои холодильники, чтобы посмотреть, как они запасаются (или нет) продуктами на это время. Что из этого получилось — смотрите в нашей подборке.
А вы запаслись продуктами на время самоизоляции?
Ранее НГС рассказывал о том, как в Новосибирске подскочили цены на имбирь — цена на него превысила 2000 рублей. Мы также делали обзор, в какие магазины ходить безопасно, потому что в них выдают маски и перчатки, а тележки и воздух обеззараживают.