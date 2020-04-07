19-летняя сибирячка сбила пешехода спустя месяц после получения прав

Он добавил, что 39-летний мужчина с различными травмами был доставлен в больницу.

— Известно, что девушка-водитель получила водительское удостоверение ровно месяц назад. Сейчас уточняются все обстоятельства ДТП, — объяснил Савченков.

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В ночь на 6 апреля в Куйбышеве в пьяное ДТП попал начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин.