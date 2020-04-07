19-летняя сибирячка сбила пешехода спустя месяц после получения прав

Сегодня утром, 7 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Никитина 19-летняя девушка сбила пешехода
Авария произошла в 7:40.
— На автомобиле Chevrolet Cruze она следовала по улице Никитина со стороны улица Далидовича в сторону улицы Пролетарская. Напротив дома 94 по улице Никитина совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Со слов водителя, мужчина двигался вблизи пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Он добавил, что 39-летний мужчина с различными травмами был доставлен в больницу.
— Известно, что девушка-водитель получила водительское удостоверение ровно месяц назад. Сейчас уточняются все обстоятельства ДТП, — объяснил Савченков.
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