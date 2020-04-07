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Тема дня За сутки у 5 новосибирцев нашли коронавирус
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За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов&nbsp;

За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов 

За сутки в детскую больницу № 3 в Новосибирске поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, его отец вернулся из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В детской больнице № 3 находятся всего 15 детей с подозрением на коронавирус. Положительных результатов теста на COVID-19 у детей нет», — говорится в сообщении.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Новосибирске не изменилось — их по-прежнему 11.

«В инфекционную больницу № 1 Новосибирска госпитализировано 40 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 9 человек, у которых диагноз подтвержден. Под медицинским наблюдением остаются 4200 человек. 5495 жителей области снято с медицинского наблюдения. За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 1472 человека. Госпитализировано с такими диагнозами 26 пациентов», — говорится в сообщении.

Мы следим за ситуацией в городе в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирске
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