За сутки в детскую больницу № 3 в Новосибирске поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, его отец вернулся из Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.
«В детской больнице № 3 находятся всего 15 детей с подозрением на коронавирус. Положительных результатов теста на COVID-19 у детей нет», — говорится в сообщении.
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Новосибирске не изменилось — их по-прежнему 11.
«В инфекционную больницу № 1 Новосибирска госпитализировано 40 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 9 человек, у которых диагноз подтвержден. Под медицинским наблюдением остаются 4200 человек. 5495 жителей области снято с медицинского наблюдения. За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 1472 человека. Госпитализировано с такими диагнозами 26 пациентов», — говорится в сообщении.