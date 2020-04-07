За сутки в детскую больницу № 3 в Новосибирске поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, его отец вернулся из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.



«В детской больнице № 3 находятся всего 15 детей с подозрением на коронавирус. Положительных результатов теста на COVID-19 у детей нет», — говорится в сообщении.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Новосибирске не изменилось — их по-прежнему 11.