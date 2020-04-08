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«Мозг вытекает через уши». Запретят ли шумный ремонт во время самоизоляции? Отвечает министерство

Мы выяснили, будут ли вноситься изменения в закон о тишине, регламентирующий время работ в многоэтажках

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Новосибирцы в самоизоляции начали массово жаловаться на соседей, которые ежедневно шумят из-за ремонтных работ

Новосибирцы в самоизоляции начали массово жаловаться на соседей, которые ежедневно шумят из-за ремонтных работ

Жители Новосибирска начали жаловаться на непрекращающийся в дневное время шум ремонтных работ по соседству — в редакцию НГС поступило несколько таких обращений:

— Соседи ежедневно терроризируют подъезд, работая перфоратором с конца недели как никогда раньше. Сидим в самоизоляции, удалённая работа. Мозг уже вытекает через уши. Планируется ли какой-то запрет на шумные работы на период карантина в Новосибирской области?

— В связи с карантином многие жители стали делать ремонт. Сегодня в девятиэтажке на улице Фрунзе, 53, в трёх квартирах сверлят. Как находиться дома, когда сверлят целый день стену? Правительству нужно разработать правила нахождения людей дома во время карантина, в частности запретить шумные строительные работы.

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области, попросив уточнить, могут ли в закон «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» внести коррективы на период ограничительных мер. Нам ответили в министерстве юстиции.

Что говорят в министерстве?

В министерстве напомнили, что сейчас установлены периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан:

  • с 22:00 до 7:00 по местному времени в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение — с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января по местному времени;
  • в дневное время — с 13:00 до 14:00 по местному времени.

Что касается запрета на строительно-монтажные, ремонтные и разгрузочно-погрузочные работы, сопровождаемые шумовым (вибрационным) воздействием, то он действует с 20:00 до 7:00 по местному времени в рабочие дни, с 20:00 до 9:00 по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни.

— На основании вышеизложенного внесение изменений в закон Новосибирской области не планируется, — подчеркнули в Министерстве юстиции Новосибирской области.

Что объясняют юристы?

Юрист адвокатского бюро Sollars Ирина Карева поясняет, что напрямую запретить проводить шумные работы в дневное время нельзя. Возможность вести ремонт новосибирцам гарантирует право собственников помещения.

— Есть и другой момент. Установлен предельный уровень шума для дневного времени — это не более 55 децибел в день. Большинство строительных инструментов дают, как правило, больший уровень шума, — отметила юрист.

Если же жильцы дома подозревают, что соседи нарушают этот установленный норматив, следует обратиться в специально аккредитованные организации — в Новосибирске этим, по словам юриста, занимается Роспотребнадзор. После чего специалисты приедут и зафиксируют уровень шума. Далее с результатами этих исследований можно обращаться в Роспотребнадзор и местную администрацию.

— Нужно обратить внимание ещё вот на что. Режим, который установлен указом президента, подразумевает нерабочие дни. Трудовое законодательство знает два других термина — это выходные дни и нерабочие праздничные дни. Если напрямую толковать эти термины, то нерабочие дни, объявленные президентом, ни к одной из этих двух категорий не относятся, — подчеркнула Ирина Карева.

С 6 апреля участковые в Новосибирской области приостановили приём жителей — теперь в органы внутренних дел можно обратиться в письменной или электронной форме, а также по телефону.

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коронавирус в Новосибирскесоседиремонт
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