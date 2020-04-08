«Мозг вытекает через уши». Запретят ли шумный ремонт во время самоизоляции? Отвечает министерство

Жители Новосибирска начали жаловаться на непрекращающийся в дневное время шум ремонтных работ по соседству — в редакцию НГС поступило несколько таких обращений:



— Соседи ежедневно терроризируют подъезд, работая перфоратором с конца недели как никогда раньше. Сидим в самоизоляции, удалённая работа. Мозг уже вытекает через уши. Планируется ли какой-то запрет на шумные работы на период карантина в Новосибирской области?



— В связи с карантином многие жители стали делать ремонт. Сегодня в девятиэтажке на улице Фрунзе, 53, в трёх квартирах сверлят. Как находиться дома, когда сверлят целый день стену? Правительству нужно разработать правила нахождения людей дома во время карантина, в частности запретить шумные строительные работы.

