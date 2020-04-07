Подрядчиком, который продолжит строительство станции метро «Спортивная», стала компания «Градопроект». Результаты торгов опубликовали на сайте госзакупок.



Напомним, что аукцион на новый этап строительства станции объявили 30 марта. Максимальная цена контракта составила 351 миллион 362 тысячи 640 рублей. Торги провели 6 апреля, единственную заявку на них подал «Градопроект», который уже строит «Спортивную».



— Признать единственного участника — общество с ограниченной ответственностью компания «Градопроект» — и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, — говорится в аукционной документации.

